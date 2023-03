Les pompiers de la zone de secours NAGE, (postes de Namur et Éghezée) sont intervenus avec un dispositif important, sous la direction du capitaine Covens. On comptait sur place deux autopompes, une grande échelle et trois citernes dont une envoyée en renfort par la zone de secours Hesbaye.

Par chance aucun blessé n’est à déplorer. La rue a été fermée à la circulation durant les opérations par les équipes de la zone de police des Arches.

Selon le parquet de Namur, l’origine de l’incendie est vraisemblablement accidentelle. Le foyer serait né dans un véhicule présentant une défaillance technique. La présence d’une citerne à mazout et d’autres produits accélérant a contribué à la violence de l’incendie.

Une enquête est en cours, les images de caméras de surveillance vont être analysées.