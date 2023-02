Fernelmont: 1 million€ pour rénover le presbytère de Noville-les-Bois

Une large ceinture d’aluminium entour désormais la solide carcasse de l’ancien presbytère de Noville-les-Bois. Sur le toit, quelques ouvriers jouent de la disqueuse et à l’avant du bâtiment, une équipe s’active pour terminer le sablage de la façade. "Quel sera le choix de la couleur pour les joints ?", questionne l’un des intervenants. Après une décennie de débats et de procédure pour définir le futur du presbytère de Noville-les-Bois, on est bel et bien dans le concret. "Les travaux devraient être terminés pour l’automne", situe Christelle Plomteux. "C’était important de conserver le cachet de ce patrimoine important au cœur du village." La brique, les belles pierres… la structure générale ne sera pas chamboulée. "Mais il y a des éléments plus modernes amenés, comme ce portail en métal." C’est la première importante concrétisation du Programme communal de développement rural (PCDR). "Consultation de la population, procédure… C’est assez lourd et ça prend du temps", souligne la bourgmestre. Mais le jeu en vaut la chandelle, notamment en termes de subsides. Sur un budget global d’un peu plus d’un million d’euros, la Région wallonne prendra 674 000 € à sa charge.