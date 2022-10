Fernelmont: la coopérative « Champs d’énergie » voit plus grand

"Avec la crise énergétique actuelle, on a pu prouver que notre modèle économique peut tenir la route, avance Roger Bourgeois, impliqué depuis le début de l’aventure. Ça fonctionne parce qu’on est à la fois producteur et fournisseur d’énergie", intervient Didier Goetghebuer.

La principale source de production de "Champs d’énergie", c’est son éolienne implantée à Marchovelette, au cœur du parc éolien que veut continuer à développer Luminus. L’ASBL s’est aussi rapidement liée à "Rescoop", une coupole qui regroupe désormais quinze coopératives wallonnes qui produisent de l’énergie renouvelable.

Bien classés au hit-parade

Producteurs, les coopérateurs sont aussi devenus fournisseurs en créant "Cociter". Et cette double position permet aux coopérateurs de traverser les tumultes actuels de la crise énergétique plutôt sereinement. Et même mieux que ça. Explications.

Quand les prix de l’énergie sont multipliés par quatre ou cinq, cela fait bien évidemment des rentrées supplémentaires pour le producteur. Par contre, c’est extrêmement périlleux pour le fournisseur s’il s’est engagé dans une majorité de contrats fixes avec prix garantis. "Et là, la solidarité a vraiment joué", souligne-t-on chez Champs d’énergie. "Le but des coopératives, ce n’est pas de faire de plantureux dividendes à répartir entre une poignée d’actionnaires", rappelle Roger Bourgeois. Il a donc été décidé que les bénéfices plus importants réalisés par Rescoop, producteur d’énergie, soient réinjectés du côté de Cociter, le fournisseur, pour lui permettre de maintenir le prix le plus bas possible. "La CREG nous a même pointés un temps parmi les fournisseurs les moins chers du marché", souligne Bastien Van Grunderbeeck, chargé de projets.

Il faut produire plus

"Toute notre production a été vendue et on n’a donc plus pu accepter de nouveaux clients", souligne encore Roger Bourgeois. "La priorité aujourd’hui, c’est de développer de nouveaux projets de production, insiste Didier Goetghebuer. On pourra aussi le faire en accueillant de nouveaux coopérateurs." Prix d’une part: 250 €. "L’éolien reste le secteur le plus porteur pour nous. Et le législateur a d’ailleurs prévu que, dans les nouveaux projets développés, il faut laisser la place pour les initiatives citoyennes à hauteur de 25%. Mais les développeurs ne jouent pas toujours le jeu. Ils exigent une mise de départ bien trop élevée et même parfois dissuasive." Mais cela ne décourage pas les coopérateurs qui, depuis bientôt dix ans, n’ont jamais hésité à se battre contre des moulins en remportant finalement quelques batailles.