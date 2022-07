C’est un sport qui consiste à faire faire passer des obstacles à un chien, sans qu’il les rate et le plus vite possible. En compétition, cela ressemble un peu à l’équitation. On a entre 5 et 10 minutes pour reconnaître le parcours. On établit ensuite un plan de course, avec les ordres à donner à tel endroit. Si on passe mal un obstacle, on prend des points de pénalité. Celui qui a le moins de pénalité et qui est allé le plus vite gagne la course. L’agility est accessible à toutes les races, mais dans ma catégorie, celle des grands chiens, on retrouve 95% de border collie, un très bon chien de travail.

Comment avez-vous débuté dans ce sport?

Aline faisait déjà de l’agility depuis plusieurs années quand je l’ai rencontrée. Elle a été championne de Belgique et a participé plusieurs fois à l’European Cup et au Championnat du monde, dans la catégorie petits chiens. Moi, je n’étais pas très chaud: j’avais peur des chiens, après avoir été mordu deux fois en VTT. Je m’y suis mis il y a trois ans car j’en avais marre de l’accompagner en compétition sans avoir rien à faire! On a "monté" mon border avec Aline quand il était petit et depuis un an et demi, je m’en occupe seul.

Vous n’avez plus peur des chiens aujourd’hui?

En compétition, je n’étais pas très à l’aise. Mais ce sont des chiens super-éduqués, super-gentils, il n’y a jamais de problème. Les seuls problèmes qu’on peut avoir, c’est avec les chiens des spectateurs!

Quelles sont les qualités d’un coureur d’agility?

Il faut être un bon maître-chien, être à l’écoute, ne pas être négatif. Il faut plus insister sur ce qui est bien fait que sur ce qui est mal fait. On fait évoluer le chien en le récompensant avec des techniques comme le clicker, le bonbon, le jouet. C’est plus une question de joie et de comportement positif. Il faut travailler, mais pas trop. Là, Nafi n’attend qu’une chose, c’est d’aller courir. Et si je ne m’arrête pas, elle ne s’arrêtera que lorsqu’elle sera cuite.

Et d’un point de vue plus personnel?

Pour le maître, il s’agit d’avoir une bonne condition physique. On doit essayer d’être au maximum devant le chien pour l’aspirer, pour le tirer, pour qu’il aille plus vite. Le fait d’avoir fait des sports de ballon ou de course, est un avantage. Il faut être précis et voir juste. Quand on fait une faute sur le parcours, neuf fois sur dix, c’est la faute de l’humain, pas du chien. Parce qu’on est en retard, parce qu’on donne un mauvais ordre, parce qu’on n’est pas clair.

Que pouvez-vous dire de la connexion avec l’animal?

C’est très particulier. On est son dresseur, mais aussi son compagnon. Pas seulement pour le sport, à la maison aussi. Moi qui n’avais jamais eu de chien, c’est quelque chose que j’ai découvert et que j’apprécie. Les entraînements, les deux promenades quotidiennes, c’est tellement de bons moments!

Comment vous entraînez-vous?

On s’entraîne très régulièrement chez nous. Si on a acheté cette maison, c’est clairement pour son grand terrain plat! On fréquente aussi le club d’agility de Hannut et deux fois par mois, je vais à Hasselt, en salle, avec un entraîneur. En hiver, on loue un manège, à Courrière, pour être à l’abri.

Quels sont vos objectifs pour les deux compétitions internationales?

Mon objectif, c’était de me qualifier. Maintenant, je vais juste profiter, je n’espère pas de résultat. À ce niveau, les parcours sont très difficiles, plus longs, il y a du stress. Et puis les concurrents étrangers sont pour la plupart moniteurs d’agility, ils ont des salles, ils s’entraînent deux fois par jour avec leur chien. Ils ont plus de technique de conduite et des chiens mieux préparés. Sur un mouvement, si j’ai deux ordres différents, ils en ont trois ou quatre: ils sont plus précis…Je constate aussi que d’année en année, les coureurs sont de plus en plus "fit". J’ai été sportif, j’ai un bon niveau pour accompagner le chien, mais globalement, je ne peux pas rivaliser.

Que remporte-t-on en compétition?

Il n’y a pas d’argent en jeu, en agility. On gagne le titre, le classement, le fait de s’être amusé avec son chien et d’avoir bien réussi le parcours. On ne fait pas ça pour l’argent.Au contraire, cela nous en coûte pas mal!

C’est un budget important?

Ce n’est pas du motocross ou de la voile, mais c’est une passion qui coûte cher, c’est sûr. Et le chien n’est pas le plus coûteux! La dernière fois qu’Aline a participé au Championnat du monde et à l’European Open, ça nous a coûté 3500€, avec les déplacements et les hôtels.Heureusement, on prend nos vacances en même temps! La fédération nous aide un peu, mais ce n’est pas grand-chose: un training, trois t-shirts et une laisse. Dans d’autres pays, comme la Suède ou le Danemark, tout est payé par la fédération. Chez nous, l’agility n’est pas vraiment reconnu comme un sport. Comme beaucoup de sports peu médiatiques, c’est un monde de bénévoles, c’est la débrouille.