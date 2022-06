"Le 5 juin encore, certains quartiers ont été frappés par des pluies plus ciblées, comme à Pontillas, Forville, Seron…", rappelle la bourgmestre Christelle Plomteux.Une action plus spécifique est menée sur ces zones-là. "En partenariat avec nous, la Province va mener une série d’interventions", continue la bourgmestre.Un état des lieux plus précis sera aussi dressé, via notamment les relevés et renvois d’informations fournis par les citoyens concernés.

La carte des points noirs

Plus globalement, la Commune propose aussi désormais une prime (de 500 €) qui doit aider les foyers déjà victimes par le passé des montées des eaux ou des coulées de boue à se protéger contre de futurs sinistres.

"Il y a des aménagements qui seront réalisés par la Province, par la Commune, d’autres également par les agriculteurs.Mais il y a parfois aussi des mesures d’auto-protection à prendre , constate l’échevin Vincent Dethier. Lors des dernières inondations, certains citoyens ont pu estimer que, avec par exemple un batardeau aménagé devant leur porte, cela aurait permis d’éviter les dégâts."

Pour prétendre à cette prime, il faudra aussi démontrer qu’on se situe dans des zones qui ont déjà été marquées par les précédents épisodes inondations. "Une carte avec les points noirs de ces dernières années a été dressée", détaille encore Christelle Plomteux.

Françoise Higer, pour Écolo, estime qu’il faudrait relever le plafond de cette intervention de 500 à 750 €.

Fernelmont s’est inspiré de règlements déjà en place dans des communes voisines. "Mais tout cela est amendable.Le but est de proposer déjà une solution et une aide rapides", complète-t-on dans la majorité. Avec la conviction que, malheureusement, le dispositif risque d’être bigrement utile dans le futur.