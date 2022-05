Dividendes 2021 de l’éolienne de Marchovelette: ce sera du vent

La commune a en effet investi 100000 € dans l’éolienne citoyenne gérée par la coopérative. "L’an dernier, nous avons pu verser un dividende de 55000 €.Mais on avait bien prévenu que c’était une année exceptionnelle." La commune avait ainsi déjà récupéré la moitié de sa mise.

Mais pour 2021, il n’est plus question de dividende. La météo a joué un mauvais rôle.En moyenne, une éolienne assure une production annuelle de 5à 6000 Mégawatts.Mais les premiers mois de l’année, habituellement très venteux et donc idéaux pour les éoliennes, ont été moins tourmentés sur le plateau hesbignon en 2021. "Mais ce fut meilleur pour les trois premiers mois de cette année", rassure Jérôme Meessens.

Un autre grain de sable s’est glissé dans les rouages. "Nous avons aussi connu une panne d’une quinzaine de jours en septembre", poursuit Jérôme Meessens, en toute transparence.Et en novembre, des travaux de maintenance ont imposé une nouvelle mise à l’arrêt des machines. Le rendement a ainsi été raboté de 30%.

Et comme une mauvaise nouvelle arrive rarement seule, le prix de la vente de l’électricité à EDF Luminus, n’était guère emballant. « Nous avons voulu gérer en bons pères de famille et nous avons réservé (fixé) les prix pour trois ans quand ils nous paraissaient corrects », continue Jérôme Meessens.Quand cet accord a été signé, personne ne savait que les prix des énergies allaient littéralement exploser. « Mais dès 2023, on reviendra à des niveaux de vente plus élevés », assure le président de la coopérative Marchovent.

Ces vents contraires ont eu une conséquence concrète directe. "En 2021, nous avons eu 300000 € de revenus en moins que l’année précédente.C’est l’équivalent des dividendes qui avaient été distribués." Cette année, il n’y aura donc pas de chèque pour la commune au pied de l’éolienne citoyenne.

Des projets dans le vent mais pas que…

937 personnes ont désormais rejoint Champ d’Energie, la coopérative (chapeautée par Marchovent) qui a investi dans l’éolienne citoyenne de Marchovelette. « Un quart des coopérateurs habitent Fernelmont », se réjouit Jérôme Meessens. Parmi eux, on retrouvé des défenseurs inconditionnels de l’éolien « qui voudraient qu’on en mette partout » mais aussi des « anti ». « Ils estiment qu’ils subissent les nuisances de l’éolienne et c’est donc une bonne manière pour eux d’obtenir une compensation financière… »

La coopérative investira également dans une future éolienne citoyenne, sur la plaine de Boneffe. Elle recherche aussi de nouveaux champs d’investissement. « Et c’est là qu’une commune a aussi un rôle à jouer.Quand un grand opérateur veut développer un nouveau parc éolien, l’autorité locale peut faire comprendre qu’elle donnera un avis favorable s’il y a un volet citoyen. »

Champ d’Energie et ses coopératives sœurs investissent aussi dans les installations photovoltaïques. "Ce sera encore le cas avec les panneaux placés sur les nouveaux hangars de Paysans Artisans", ajoute le président de la coopérative. "Il y a aussi des projets dans l’énergie biomasse mais c’est plus complexe." La coopérative veut surtout se développer dans l’éolien, là où elle est en train de faire ses preuves.