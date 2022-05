J’ai des étoiles dans les yeux. J’ai passé toute la semaine à Paris pour les répétitions intensives. Naturellement, nous sommes toujours libres de nos mouvements, nous pouvons sortir du studio du Lundi (sur la plaine St-Denis) mais la production nous a conseillé de rester raisonnables. Nous nous couchons de bonne heure.

Mais c’est un plaisir de retrouver tous les copains candidats après autant de temps. Comme toutes les émissions étaient enregistrées jusqu’aux demi-finales, cela faisait trois mois que nous ne nous étions plus revus. Quant à Vianney c’était définitivement le bon choix. Il garde le même conseil: je dois garder ma douceur.

Avez-vous pu parler avec eux des réseaux sociaux qui n’ont pas été tendres avec vous?

Oui. Je me suis rendu compte que je n’étais pas la seule, que cela fait partie du métier. Alors, je ne fais plus attention à ces messages.Sur Instagram, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me soutiennent.

Première émission en direct et du stress en plus?

Oh oui, certainement. L’avantage, c’est que les tournages des émissions enregistrées pouvaient être très longs. En direct, pas de temps d’attente, tu passes dès qu’on te le dit.

En bande-annonce de ces premiers lives, vous avez tourné un clip avec les autres demi-finalistes, en reprenant Le dernier jour du disco de Juliette Armanet.

Nous étions dans un lieu magnifique, l’Hôtel Intercontinental, avec des danseurs, des figurants. Quand on sort de sa chambre, comme moi, ça fait bizarre! Enregistrer une chanson en studio, c’était aussi une première pour moi.Mais j’étais bien entourée et, au fond, le principe reste le même que sur un plateau de télé: interpréter une chanson, y mettre ses émotions.

Samedi soir, qu’interpréterez-vous?

J’aurai une chanson en duo avec Vianney. En solo, je reprendrai J’te l’dis quand même de Patrick Bruel. Ce ne sera pas une mise en scène avec des danseurs mais le tableau devrait être grandiose, axé sur moi et cette histoire qui me parle, dans laquelle je peux mettre mon vécu, mon cœur et mes tripes. Si on rajoute trop d’éléments, on perd l’essence de la chanson.

Y’aura-t-il d’autres invités?

Peut-être.

Quel est votre favori pour remporter l’émission?

En tout cas, je sais contre qui je n’aurais pas voulu me retrouver: Vike.

Pensez-vous déjà à l’après? Avez-vous reçu des propositions?

Non. J’ai commencé à écrire des textes. Ça ne donne pas grand-chose. Je veux raconter mes histoires, les étapes par lesquelles je suis passée. Dans un registre plutôt autobiographique.