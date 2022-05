The Voice France: heure de vérité et de légitimité pour la dernière Belge du concours, Pauline Nagy?

Revenue d’un registre anglophone qui ne lui convenait pas, c’est d’une grande chanson française (qu’elle avait failli interpréter plus tôt dans l’aventure) que Pauline s’est armée pour sa "Super Cross Battle". Kézako? Un nouveau tour de cross battle, un coach choisit un de ses candidats rescapés pour affronter un autre coach qui, à son tour, désigne son protégé le plus à même, selon lui, de l’emporter.

" J’affronterai quelqu’un de l’équipe de Marc. J’ai choisi une chanson populaire, pour laquelle je puise dans toutes mes émotions. Cette fois, si le public dans la salle, 200 personnes, ne vote pas pour moi, c’est l’élimination directe. " Si non, pour celle qui est déjà finaliste parmi les Belges de ce cru 2022 (il ne reste qu’elle alors qu’elle était la moins expérimentée), c’est une place en demi-finale qui lui tend les bras. Et, enfin, une prestation en direct, avec chorégraphie et danseurs.

Jamais dans l’histoire du télécrochet français, ces moments live n’étaient arrivés si tard. " Mais ce n’est pas plus mal, nous avons pu nous concentrer sur nous et seulement sur nous. " Alors, celle qui n’avait initialement même pas prévu qu’un coach se retourne sur elle ira-t-elle un pas plus loin? Réponse ce samedi dès 21h10 sur TF1.