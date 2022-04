Fernelmont: Pauline Nagy continue The Voice France, grâce à Vianney, son ange gardien (vidéos)

Àlire aussi | Pauline Nagy (Fernelmont) aux portes du paradis de The Voice sur TF1, après la polémique stérile ?

Duel d’hypersensibles

" Il y a un double-stress. Pour la première fois, le public, seul, choisit qui gagne. Notre tour peut arriver à tout moment, sans savoir face à qui on va être confronté. Second stress, c’est le public qui détermine le vainqueur! "

En attendant, tous les talents assistent au show des autres dans les gradins, entourés des spectateurs, dans les starting-blocks pour élire leur champion. " Avec les autres concurrents, nous nous soutenons, nous encourageons. " Tout en étant aussi contente, par moments, que certaines bêtes de scène et de micro soient passées, qu’elle n’ait pas à s’y confronter.

Toujours un mystère

C’est face à Jean Palau, issu de l’équipe de Nolwenn Leroy et arrivé chez Florent Pagny, que Pauline s’est retrouvée. " Comme c’était un candidat mystère, je n’en avais jamais entendu parler. Ça ne change rien, dans les minutes qui arrivaient, j’allais l’entendre. " Sur une chanson de Soprano, lui.

Tous les deux, chacun dans son style, ont incarné leur chanson avec force et âme. " Une battle très cohérente , a analysé le coach attaquant Florent Pagny. Ils sont tous les deux hypersensibles, on le ressent dans leurs interprétations. " Très heureux d’avoir plus entendu Jean, Vianney a soutenu sa candidate. " T’es incroyable, il y a un mystère que je ne perce pas chez toi. Sur scène, tu me captives et tu as déchiré. "

Pauline, elle, a quand même quelques réserves suite à sa prestation, pourtant enlevée et masquant bien son… manque de connaissance de l’anglais. " Une langue que je ne parle pas. Il me fallait e concentrer sur l’émotion à transmettre et la bonne prononciation. " Pas le choix le plus pertinent, donc, ont conclu le coach et sa championne… non retenue par les votants. 42,9% contre 57,1%.

Coup de théâtre, cependant. " Chaque coach a le droit de sauver un unique talent et Vianney m’a buzzée. Coriace, la Belge! Je serai donc aux super-cross battles, même principe que l’étape actuelle mais avec les candidats rescapés. "