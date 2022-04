Fernelmont: sur le plateau de The Voice France, Pauline survole la nuit blanche de Vianney (vidéo)

Un Sardou qu’elle n’aime pas du tout et le coup de pouce de la famille

En face d’elle, il y avait aussi Henry, 24 ans, le timbre cristallin. " Une voix très puissante, mais Vianney, outre m’encourager à continuer à prononcer les mots à la Belge, m’a dit de ne pas faire comme Henry, de rester dans ma douceur. "

La Belge allait devoir gérer son stress mais aussi un choix de chanson qu’elle n’approuvait pas forcément. " Vianney nous a proposé deux titres: L’aigle noir de Barbara et Je vole, telle qu’interprétée par Louane dans La famille Bélier. Je préférais L’aigle noir. J’ai beaucoup de mal avec Je vole, on l’a tellement entendue. " Henry, lui, préférait pourtant ce classique de Michel Sardou et Vianney a tranché en sa faveur. Non sans se donner des sueurs froides à l’idée de choisir entre les deux. " Ma nuit blanche porte un nom: Pauline et Henry. ", expliquait le coach.

Dégoûtée, Pauline a finalement trouvé du sens et de l’âme dans cette chanson grâce à sa maman. " Elle m’a dit que ces paroles, c’était exactement ce que je vivais. Je quittais ma famille pour prendre mon envol, vivre mon expérience. Je suis montée sur scène avec ses mots… " Puis, à ses côtés, il y a aussi son frère, Samuel, qui avait fait sa route à The Voice Belgique et avait lui aussi tenté sa chance, cette année en France, sans aller plus loin. " Il est fier de moi. Il m’aide comme il l’a toujours fait, trouvant des solutions à mes problèmes. " Les liens du sang, porte-chance? Il semble.

«Tu as une vraie chanteuse»

Dans un duo plus qu’un duel, comme Amel Bent l’a fait remarquer, Henry et Pauline ont mis les poils et les larmes aux quatre coachs spectateurs. " Un petit bijou, magnifique, impressionnant ", s’est laissé aller Florent Pagny. Même écho du côté de Marc Lavoine et Amel Bent.

Au final, la Marchovelettoise de 18 ans a tiré son épingle du jeu. " Avec ma voix masculine et la sienne plus féminine, nous avons vite trouvé l’accord, comment faire joli. Amel trouvait que si j’avais aussi bien réussi, c’est grâce à Henry. Nous continuons à nous envoyer des messages de temps en temps. C’est très stressant d’arriver à cette étape, de chanter face à quelqu’un qu’on ne connaît pas ou très peu et avec qui il faut créer un univers en quelques jours. " Le stress peut se faire très présent chez la jeune fille, " il est très difficile de me l’enlever. C’est en montant sur scène qu’il disparaît, quand nous commençons à chanter et que je vois que nous nous comprenons, que nous nous sourions. C’est là que je prends du plaisir. "

La suite au prochain épisode, les cross battles, la dernière étape à avoir été enregistrée à l’avance, avant les shows en direct. " Les cross battles, ça, ça fait peur. C’est vraiment à la dernière seconde que vous savez qui vous allez affronter, dans une autre équipe.Puis, à la fin, c’est le public qui choisit! " Marc Lavoine, lui, au moment où Pauline ne pouvait plus l’entendre, glissait à Vianney: " T’as une vraie chanteuse, là! Incroyable. "