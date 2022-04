Stardust, le faucon, et Max, le pointer, duo terre-air, «caprice d’esthète» (photos & vidéo)

" La chasse au faucon est cruelle, c’est sûr, mais à l’image de la chaîne alimentaire. Après tout, un rapace qui tue un faisan ou un pigeon dans un champ, ça arrive tous les jours derrière notre dos. Moi, je ne sers à rien. Mon travail, c’est de me substituer à la maman pour nourrir le faucon, les premiers mois de sa vie. Toujours au gant, sans contact avec la peau, pour que l’oiseau reste sauvage et ne comprenne jamais que la nourriture est gratuite. C’est du façonnement positif.

©EdA

Certains pensent que c’est un monstre, qu’il tue tout ce qui bouge. Mais non, il chasse pour sa consommation personnelle. S’il fait un beau vol, je le laisse faire pleine gorge e t, trop lourd, il ne volera pas le lendemain . Parce que s’il n’a pas faim, il partira se cacher. " Même avec une balise GPS ultra-performante, ne tentons pas le diable.

Quand bien même, l’oiseau prendrait une proie trop grosse pour lui, Benoît la cuisine pour les personnes qui seraient dans le besoin. Pas de perte ni de volonté de remplir le congélateur.

Aux alentours du jardin de notre hôte, pas de rat ou de souris. Ils ont compris. " Mais attention au renard et aux hiboux Moyen et Grand-Duc, qui sont des tueurs silencieux pour le faucon ." La star du jour de Benoît, c’est Stardust, faucon pèlerin pilei. " Comme c’est un mâle, il est plus petit d’un tiers que la femelle. "

©EdA

Stardust vient de commencer sa mue (une par an), qui durera deux mois pour passer d’un plumage brun-gris à bleu sur le dos et blanc devant avec des stries noires. Cela demande des forces, ce pourquoi Stardust fait 750 gr, " plus que son poids de vol, à 690 gr. ".

©-

La chasse, jusqu’au 1er septembre, c’est fini. " Mais avec les autorisations permanentes, pour les nuisibles, je pourrais chasser les goélands ou les corneilles toute l’année. " Mais Benoît prend son temps. Pendant l’été, il réaffaitera son protégé ailé, l’affaire de dix jours (en lui donnant la nourriture à portée de bec puis en s’éloignant jusqu’à 25 mètres), pour qu’il soit opérationnel à la reprise. " Il lui faut un terrain de minimum 150 ha pour qu’il fasse carrière, prenne de la hauteur. "

Une meilleure complicité avec le chien qu’avec l’homme

Les jours de chasse, Benoît embarque donc Max et Stardust. " Quand la cible est repérée, le chien s’arrête au milieu du champ, à distance, 50 comme 600 mètres. À ce moment, je mets le faucon sur l’aile, le fait décoller, en retirant son chaperon. Il vole et se centre sur le chien puis tournoie en montant. Ça peut prendre 5 comme 20 minutes, en fonction du vent, de la pluie qui peut rendre les ailes poreuses.

©-

Une fois qu’il est en altitude, quelques centaines de mètres, je siffle. Le même cri pour faire avancer le chien. Après s’être mis en position Saint-Esprit, le rapace pique. En deux secondes, il peut atteindre 385 km/h, se transformer en goutte – avec le bruit d’une feuille qu’on déchire. Une vibrisse, une petite peau, recouvre alors ses yeux et ses narines, en protection. À cette vitesse, la proie n’a quasiment aucune chance.C’est le festival de plumes. Le chien, lui, n’y touche pas, il aura un biscuit comme récompense. "

©-

©-

Cette pratique, c’est original, admet Benoît, " un caprice d’esthète ".