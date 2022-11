Rochefort: flagrant délit de vol au Mr Bricolage

Un homme né en 1973 bien connu des autorités judiciaires a été interpellé en flagrant délit de vol au sein du Mr Bricolage de Rochefort, fin octobre dernier. Il s’était emparé de deux forets métalliques, d’une lame de scie sauteuse et d’une pompe à pétrole électronique. Quelques jours plus tôt, le 21 octobre, il avait déjà commis un autre vol dans cette même enseigne, à savoir une scie sauteuse et ses deux accumulateurs. Le préjudice total avoisine les 500€.