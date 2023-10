Communales: les IC font le pari de la jeunesse

"J’avais déjà annoncé, dès 2018, mon intention de passer le flambeau, celui de la tête de liste", débute Véronique Petit. "Mais je resterai cependant bien présente pour l’équipe." Et à une position toujours stratégique puisque celle qui a été échevine de l’enseignement pendant douze ans occupera la dernière place sur la liste.

La pole position, elle sera confiée à Adelin François, conseiller communal depuis 2018. Culotté quand on sait que le Mehaignois de 26 ans n’a que cinq années d’expérience politique, comme conseiller sur les bancs de l’opposition. "Mais il a aussi collaboré avec Benoît Lutgen et maintenant avec Benoît Dispa (deux députés Engagés). Il faut aussi le dire clairement, c’est une étoile montante", insiste Damien Boone, le président du groupe IC.

"Depuis son arrivée, il amène des idées neuves, dont certaines peuvent aussi parfois paraître un peu farfelues", sourit Frédéric Rouxhet, conseiller communal IC. "Là, c’est aussi à nous, les plus anciens, à recadrer. Tout en sachant que c’est important de laisser la parole à la jeunesse et d’écouter les nouvelles propositions."

La jeunesse aux avant-plans sans se priver de l’expérience: c’est en résumé la stratégie des IC pour les élections communales du 13 octobre 2024.

Sur la liste, Isabelle Joiret occupe la deuxième place. "J’ai été députée wallonne de 2014 et 2019 et je peux aussi amener cette expérience", estime celle qui est entrée au conseil communal en 2020.

Frédéric Rouxhet, conseiller depuis 2012, sera en troisième position. Lui, c’est l’homme des dossiers, surtout quand ils concernent l’urbanisme, l’aménagement du territoire. Et Véronique Petit fermera donc la marche.

Les places de choix sont donc déjà connues. Avec un objectif clair. "L’espoir est de décrocher six ou sept sièges", fixe Adelin François . "On est ambitieux." Ils étaient cinq élus IC, le soir du scrutin 2018, mais Véronique Vercoutere les a quittés en chemin. "On veut revenir au pouvoir", avance Adelin François. "Parce qu’on a des idées, un programme et des projets qu’on veut réaliser." Avec qui ? "On n’est pas anti-EPV mais on estime aussi qu’une liste qui gère une commune toute seule, ce n’est pas sain." Reste à voir quels atouts chaque formation aura en main le soir du 13 octobre.