Un œil électronique sur les mauvaises herbes

Sur la parcelle "test" d’Eghezée, on a aussi tenté un nouvel équipement mis au point par la société suisse "Ecorobotix" pour le traitement et l’élimination des mauvaises herbes. La structure arrière, sur six mètres de large, est équipée de capteurs optiques qui vont repérer si on a affaire à la bonne plante, comme une betterave ou une céréale, ou à une végétation indésirable. Si une mauvaise herbe est repérée, c’est un petit pulvérisateur qui va asperger les gouttelettes d’herbicide à l’endroit ciblé très précisément. "La firme assure que cela permet de réduire de plus de 90% le volume de produits phytos à utiliser", répercute Sylvie Decaigny, responsable agronome pour la Raffinerie tirlemontoise. Mais l’essai effectué sur les terres éghezéennes n’a pas été d’une force probante écrasante. "Ce matériel est intéressant et sera efficace pour des cultures qui sont déjà bien tenues depuis plusieurs années", poursuit la spécialiste. Si les terres sont déjà fortement colonisées par les mauvaises herbes, d’année en année, ce système électronique, très précis et aussi très écologique, sera cependant insuffisant pour reprendre le dessus. Et il faudra quand même passer à un traitement plus global et important. "Mais on va de plus en plus vers ce genre de technologies. C’est efficace mais il faut aussi toujours mesurer quel sera l’impact financier pour l’agriculteur." L’agronomique, l’écologique et l’économique: tout doit être mis sur la balance.