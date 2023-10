Du volume mais moins de sucre: une facture plus salée

Juillet et août ont été assez chauds mais aussi très humides. "La betterave a donc surtout pris du volume, plus que du sucre." Septembre et octobre sont un peu du même acabit, la tendance ne se corrige donc pas. "On a donc une concentration de sucre assez faible. On dépassera à peine les 16% alors qu’on était à 17,6% pour une moyenne de ces cinq dernières années." Le volume est par contre supérieur de 4 à 5%. "De 86 tonnes à l’hectare de moyenne, on passera à plus de nonante", détaille encore Sylvie Decaigny. "On aura donc notre sucre au bout du compte mais il faudra plus d’énergie pour l’extraire et faire notamment évaporer toute l’eau. Il faudra aussi plus de chaux pour purifier le produit."