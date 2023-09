"Nous sommes le seul centre belge à proposer une formation certifiante Cicerone", présente Kevin Lhoest. "Durant huit modules de trois heures, on aborde la bonne manière de déguster les 40 principaux types de bière, les techniques de brassage… Le tout pour préparer l’examen du niveau 1 organisé par Cicerone, basé à Chicago. C’est la référence mondiale et c’est un diplôme qui peut faire la différence. Parmi les participants à ces formations, certains veulent réorienter complètement leur carrière. Et ça a débouché sur des résultats très concrets."

Dans ces installations leuzoises, on propose aussi des formations très spécifiques. "On a notamment vu les six principaux faux-goûts, ce sont les défauts que l’on peut retrouver dans une bière quand des erreurs sont commises à différentes étapes. Vous aurez le classique de cette bière avec un goût de beurre rance. C’est principalement provoqué par des installations pas suffisamment nettoyées", poursuit Kevin Lhoest. "Les stagiaires paient donc pour goûter des mauvaises bières", rigole-t-il. "Mais ça va les aider pour poser le bon diagnostic et voir ce qu’il faut faire pour résoudre le problème."

Il y en a pour les pros mais aussi pour les autres. "Les séances de beer-pairing ont beaucoup de succès", se réjouit le zythologue. "On propose ainsi d’accorder certaines bières avec certains fromages. Antoine, de Maître Corbeau, est aussi de la partie. Il sait aussi parler des fromages avec passion. Et on n’hésite pas à former des accords qui bousculent comme un stout anglais avec du comté, un chaource avec une oud-bruin plus acide… Et une fois de retour chez soi, tout le monde peut renouveler ces différents mariages pour recevoir et étonner la famille et les amis."

Cette académie pas comme les autres sera aussi la rampe de lancement de visites de brasseries namuroises. "On invite aussi à découvrir la ville avec la bière comme fil conducteur. On visite une brasserie, on déguste une bière particulière dans un vieux café typique, on revient sur l’histoire de la rue des Brasseurs…" L’univers abordé par Kevin et son équipe n’a pas de limites. Qui s’en plaindra ?

Les différentes formations, animations, le tarif, l’agenda sur www.hoptimalt.be