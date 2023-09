Cinq degrés pour une pils, neuf pour une chimay bleue

Le zythologue leuzois a déjà été consulté pour résoudre une énigme bien embêtante qui concernait une trappiste et un grossiste. "Les clients se plaignaient auprès du drink de la qualité de la bière, surtout en période hivernale. Sur place, j’ai vu que le grossiste stockait les trappistes en question à hauteur d’un canon à chaleur qui fonctionnait plein tube quand les températures chutaient", développe le spécialiste. "Comme le vin, la bière déteste les variations de température. Et au-dessus de 25 degrés, elle va aussi commencer à s’oxyder."

Dans sa bouteille, même de teinte brune et sombre, la bière n’aime pas plus la lumière. La conservation dans le frigo est donc idéale. "Il faut ranger les bières capsules debout. Les bouchonnées, on peut les coucher ; sauf les gueuzes et les acides qui finiront par attaquer le bouchon." Mais à quelle température servir la pils, le stout ou la trappiste. "Il y a une formule simple mais efficace: servez la bière à la température équivalente à son pourcentage d’alcool." Cinq degrés pour une pils ou neuf degrés pour la chimay bleue, par exemple.

"Certains bars spécialisés, comme le Barnabeer à Namur, ont d’ailleurs de nombreux frigos pour conserver à des températures différentes et donc servir la bière au bon moment dans les conditions idéales. Ça, c’est le top."

Ces adresses sont d’ailleurs répertoriées et mises à l’honneur par l’ordre de Sikaru (la forme la plus ancienne de la bière), les grands défenseurs des productions belges et de leur impeccable service. Noble cause.