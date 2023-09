Trois zones de parking en enfilade

Le projet McDo n’est donc pas au goût de tous. Et certains le font d’ailleurs savoir, aussi et surtout sur les réseaux sociaux. C’est le cas d’Adelin François, conseiller communal IC, qui estime qu’ "un fast-food sur une zone habitable en plein Eghezée, ce n’est pas LA solution pour l’emploi." L’élu de la minorité préférerait qu’on crée ainsi une "centrale de biométhanisation" alimentée par les déchets verts, notamment des tailles des nombreuses haies qu’on pourrait encore planter à Eghezée. Sur le plan esthétique, le mandataire n’est pas non plus emballé par la perspective de bientôt découvrir, en bord de chaussée, trois parkings en enfilade. Les magasins Hubo et Okay sont en effet voisins directs.