"L’ambiance est devenue de plus en plus tendue", explique-t-il. "Les locataires avaient des exigences de plus en plus grandes. Et à chaque fois qu’une demande était rencontrée, il y en avait une autre qui arrivait..."

Le propriétaire rappelle qu’il avait aussi acheté ce bâtiment, avec ses forces et ses faiblesses, pour en faire initialement une maison d’habitation. "Et pour une crèche, je comprends que les demandes sont plus spécifiques. Mais cela voulait aussi dire que je devais consentir des investissements trop importants par rapport à mon projet de départ", continue-t-il.

Le propriétaire fait aussi comprendre que le loyer était fixé à un niveau plus que raisonnable, qui lui convenait également, mais qu’il sera très compliqué de retrouver sur le marché immobilier actuel de la région éghezéenne.

"J’avais aussi écho que mes locataires étaient insatisfaits et qu’ils pourraient donc partir. Avec ce renon, j’ai donc voulu aussi protéger mes arrières", poursuit notre interlocuteur.

"J’ai été contacté par l’échevin de l’urbanisme d’Eghezée qui m’a fait part d’une solution éventuelle pour la crèche. Il demandait de postposer la fin du bail de quelques mois, jusqu’en décembre 2024. C’est plus que les dix-huit mois légaux mais j’ai accepté. Et cet accord est d’ailleurs toujours valable." Avec l’espoir de trouver une solution dans les prolongations ?