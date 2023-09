Éghezée: où vont pouvoir crécher les Cro’Mignons ? (vidéo)

La météo est agréable, le ciel est bleu et pourtant un nuage sombre et menaçant plane depuis un an au-dessus des "Cro’Mignons". "Nous avons en effet reçu le renon de notre propriétaire en septembre 2022", confirment Sylvie Jacques et Carine Pirard, les deux fondatrices et responsables de cette crèche privée.

Entre le propriétaire et les locataires, les relations s’étaient progressivement crispées. "On a eu de l’humidité dans un mur, des portes à remplacer, quelques travaux qui incombent légalement au propriétaire", rappelle Carine Pirard. "Mais c’est devenu de plus en plus compliqué et tendu. Et puis, quelques jours après une dernière demande, on a reçu ce courrier officiel. On a donc appris qu’on devrait quitter les lieux en mai 2024", détaille Sylvie Jacques.

Les responsables ne tardent pas à réagir. "On a aussi sollicité les autorités communales. Et dans les deux heures, l’échevin de l’enfance nous rejoignait. Tous nous disaient de ne pas nous inquiéter, qu’on avait du temps pour trouver une solution. Mais un an plus tard, il n’y a absolument rien de concret."

Une piste a été et pourrait encore être exploitée. Dans les grands projets immobiliers qui s’annoncent sur Eghezée, le pouvoir local peut aussi imposer une part de "social" ou des espaces aussi réservés aux services communautaires, comme une crèche. Mais rien n’est vraiment concret ni palpable depuis an.

Pour Gilles et Marie, les parents de la petite Agathe, c’est une situation aussi stressante que révoltante. "Pour nous, cette crèche est extrêmement importante. L’équipe fait un boulot de grande qualité. C’est situé près de chez nous et c’est précieux quand on a déjà des horaires et un emploi du temps extrêmement serrés", témoigne le couple. "On attend aussi un coup de pouce des autorités communales. Il faut trouver une solution, pour l’emploi mais aussi pour la grosse vingtaine de familles."

Mais les recherches ne sont guère évidentes. Les Cro’Mignons ont des besoins spécifiques. "Ici, on a trois chambres, deux sections de vie, une grande cuisine, un beau petit jardin", rappellent les responsables. "Et financièrement, on ne pourra pas non plus supporter un loyer double de l’actuel. C’est une structure privée, on a aucun subside. On ne peut pas donc répercuter un tel impact sur la facture des parents."

Mais le temps passe et on commence à craindre l’impasse. "Certains parents s’inquiètent pour la suite. Les prochains pourraient hésiter à inscrire un enfant", redoute Carine Pirard. "C’est un cercle vicieux. On veut avant tout retrouver un bâtiment dans le coin, pour privilégier le confort et l’organisation des parents. Mais à un moment, il faudra aller voir plus loin. On a aussi six emplois à défendre." Le projet reste mignon mais pour le défendre, il faudra peut-être devoir sortir les crocs.