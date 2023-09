À Liernu, les héros BD font leur rentrée en tenant la main de Dany: Spirou affronte une gorgone et Tintin fête les 77 ans de son journal

L’Atlantide ? Non, une île de plastique qui faisait trois fois la taille de la France en 2018 et ne cesse de grandir. Comme l’appétit de la société de consommation qui n’aime pas trop que des petits groupuscules socio-environnementaux s’en mêlent. "Tout le monde va s’en prendre plein la figure, y compris ceux qui veulent rendre le déchet sexy.", sourit le bourlingueur Dany qui a pu observer la métamorphose de notre planète sous la saleté, y compris dans des paradis touristiques.

©Yann/Dany chez Dupuis

De l’actu pour une aventure comme dans le temps

Entre défi majeur et critique parodique et hilarante de notre monde devenu fou à lier, le Liernusien n’a pas pour autant vampirisé Spirou. Indépendant de la série originale mais inclus dans une collection de cartes blanches d’auteurs de renom, ce récit complet haut en couleur colle à 100% au calot et à l’esprit irrévérencieux de ce héros rutilant. Spirou s’est depuis longtemps émancipé de son habit de groom pour vivre la grande aventure.

©Yann/Dany chez Dupuis

"Le projet est né, il y a huit ans, Sergio Honorez (l’ancien Snuls) m’a demandé pourquoi je ne ferais pas un Spirou, se souvient le dessinateur d’Olivier Rameau, Bernard Prince et de bien des intelligentes héroïnes. Je n’ai pas hésité longtemps. S’il y a un personnage qui m’a donné envie de faire ce métier, c’est bien le Spirou de Franquin. Tout y était parfait. Alors, j’ai accepté le challenge de faire un Spirou avec Yann ( les Innommables, des reprises de personnages cultes et une bibliographie longue comme deux bras), dont l’humour vachard, décapant n’est plus à prouver. J’avais déjà travaillé avec lui et Conrad (l’actuel dessinateur d’Astérix) sur une parodie des belles histoires de l’Oncle Paul."

Place aux dames

La collaboration entre les deux "meilleurs amis du monde" ne s’est pas déroulée comme sur des roulettes (lire ci-dessous) mais a fait germer toujours plus d’idées dingues. C’est comme ça qu’a débarqué dans l’aventure le porte-avions USS Obama, géant et furtif, sur lequel la journaliste Seccotine s’est infiltrée. Un appareil sur lequel se passe la majorité de l’action, au sein d’un équipage composé exclusivement de femmes afro, avec poigne et caractère. De quoi reléguer Spirou et Fantasio à jouer les seconds rôles.

©Yann/Dany chez Dupuis

Puis, il y a l’agente Kay McCloud qui reprend du service. "Yann est allé rechercher cette héroïne que j’avais créée avec Greg pour l’éphémère Achille Talon Magazine – c’était un piège, Dargaud l’avait créé pour gagner des subsides. Bref, le seul album de Jo Nuage et Kay McCloud – j’en avais commencé un 2e, jamais terminé – n’a pas marqué le public mais beaucoup de mes pairs m’en parlent encore. À l’époque, Franquin m’avait glissé dans ma boîte aux lettres un dessin disant tout le bien qu’il pensait de cette histoire. Du Dany à l’état pur, m’avait-il dit. J’étais aux anges. "

À l’époque de la sortie de l’album (resté sans suite) Jo Nuage et Kay Mac Cloud, en 1976, Dany était passé chez Franquin et avait glissé un exemplaire dans sa boîte aux lettres, avec un petit mot. L’auteur de Gaston, du Marsupilami et autres Spirou et Fantasio lui avait donné le change, lui envoyant une dédicace dans son style inimitable. ©Franquin pour Dany

Kay renaît, donc, et tient un rôle clé. "Toutes les femes de cet album n’ont rien de potiches décoratives, ni de bagages que trimballe Spirou ! Et si Fantasio peut avoir des propos de vieux machos, l’écureuil Spip, très loquace, les contre-balance. " Ne faites pas dire à Dany et Yann ce qu’ils n’ont pas pensé et ne les confondez pas avec les traits de caractère, parfois outrancier, de leurs personnages. On peut ne pas tout pardonner aux héros et les aimer malgré tout, imparfaits. "Dans cet album, on m’a tout de même demandé de changer quelques éléments, pour anticiper d’éventuelles réactions négatives, qui auraient mal interprété notre travail. Je n’avais jamais été confronté à ça. À l’évidence, on ne peut plus rire de tout."

Au fil de ses 88 pages, en mode festival du rire et de la péripétie, on reconnaît de nombreuses références. Dont un soi-disant bienfaiteur de l’humanité, Simon Santo, avec son allure trumpienne. Mais aussi un Marsupilami libidineux et boulimique. "Un gros machin parodique. Quand nous avons commencé ce Spirou, Dupuis n’avait pas encore acquis les droits du Marsupilami." Sans compter une belle brochette de figurants piochés dans le monde réel (des journalistes littéraires, des collègues auteurs de BD, d’IRS à Buck Danny). Tout cela est irrésistible, canon.

©Yann/Dany chez Dupuis

"66 couvertures pour Tintin: je pense avoir le record"

"Tintin, lui, je l’ai rarement dessiné, sourit Dany. Un jour, les auteurs du journal ont été mandatés pour réaliser un hommage sur des banderoles de 2,5 m sur 1 m. Compliqué. Alors j’ai juste représenté le bas du pantalon emblématique de Tintin et mon Olivier Rameau à ses pieds, disant à quel point le héros de Hergé était un géant de la BD. "

©

Le temps a passé et, en 2023, le journal à la houppette, destiné aux jeunes de 7 à 77 ans, fête justement ses… 77 ans. S’il ne paraît plus dans les kiosques depuis 1988, les Éditions Moulinsart et Le Lombard ont décidé de marquer le coup avec deux gros albums paraissant eux aussi le 8 septembre. Le choc des héros belges.

La grande aventure du Journal Tintin 1948-1988 fouille les archives, les histoires courtes et les héros cultes ou oubliées du magazine. On y trouve les premières pages historiques et réalistes d’un certain Daniel Henrottin et le renommé Dany signe une évocation mémorable d’Elvis Presley, à sa mort. Le Journal Tintin spécial 77 ans (400 pages !), lui, offre aux auteurs d’hier et d’aujourd’hui l’opportunité de reprendre leur héros fétiche pour quelques planches. Dany a jeté son dévolu sur Ric Hochet, qui passe notamment en téléphérique dans le ciel namurois.

©Dany pour le Journal Tintin 77 ans

Quand la BD faisait vivre

Pour défendre l’histoire du Journal et son actualité, à Bruxelles (le BD Comic Strip Festival, ce week-end) et à Paris, le dessinateur éghezéen a également été choisi comme ambassadeur aux côtés, notamment, du Wépionnais Turk (Léonard). "Les derniers dinosaures de la seconde génération d’auteurs Tintin, explique Dany. Aujourd’hui, la presse, en général mais aussi BD, se porte mal. Il faut se rappeler le tirage fabuleux du Tintin: 600 000 exemplaires par semaine, à l’apogée. Les auteurs avaient le statut de journaliste et ne pensaient pas du tout à publier un album. "

©Dany dans Tintin et chez BDMust

Celui-ci arrivait grâce aux lecteurs, par référendums et courriers favorables, quand le rédac-chef jugeait du succès de la série. L’éditeur prenait le risque d’éditer des albums mais les planches étaient déjà amorties dans la revue. "C’était suffisant pour vivre correctement de la bande dessinée. Maintenant qu’il n’y a plus cet esprit, ces magazines, c’est très difficile de se créer un public au préalable. Il y a des avances sur droits mais, concrètement, les ventes de l’album les couvrent parfois à peine et l’auteur ne touchera souvent aucun droit. "

Enfant de Spirou, appelé par Tintin

Le métier était moins précaire quand Dany a choisi sa voie. Plutôt Tintin ou Spirou ? "J’avais grandi avec Peyo, Tillieux, Roba, Morris et Franquin, mais j’ai surtout fonctionné à l’opportunité. J’ai eu cette chance qu’on soit toujours venu me chercher. Mittei d’abord puis Greg qui m’a intégré à son studio, après mon service militaire, et m’a un jour parlé de Razibus, Ziroboudon et de tartes mal cuites. L’univers d’Olivier Rameau !"

©

"Dans les faits, Tintin, c’était plutôt pour les premiers de classe, pour s’instruire en s’amusant. Spirou, c’était pour rigoler, un peu pour les cancres. Moi, cela dit, chez Tintin, j’étais l’exemple-type du mauvais élève qui n’est jamais puni. J’étais corvéable, j’illustrais des contes, des dossiers, avec des tas de techniques. Je lançais plein de série. En ce temps-là, si tu avais la chance qu’une série marche, tu lâchais tout le reste et t’y consacrais à plein-temps. Moi pas. On me disait que c’était du suicide commercial. Finalement, ça a fonctionné !"

©

En une dizaine d’années chez Tintin, Dany en a dessiné 66 couvertures. "Je pense que j’ai le record !"

Cet automne, un autre album devrait paraître: Les inédits de Dany. "Les Éditions BDMust font des fouilles archéologiques pour recenser et remastériser toutes les histoires parues dans Tintin mais n’ayant jamais vu le jour en album. Il doit y avoir 1 000 planches de Tibet, par exemple. Cette fois, c’est mon tour. Il faut être inventif car, parfois, les films d’époque n’existent plus. "

©

©Dany dans Tintin et chez BDMust

Spirou et la gorgone bleue, one-shot, Yann & Dany, Dupuis, 88p., 18,95€

La Grande aventure du journal Tintin, t.2 (1948-1988), recueil d’histoires courtes, collectif, Éditions Le Lombard/Moulinsart, 776p., 59€.

Journal Tintin, Numéro spécial 77 ans, recueil d’histoires courtes hommages, collectif, Éditions Le Lombard/Moulinsart, 400p., 29,90€