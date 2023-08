"La crémation convainc de plus en plus de monde. Et c’est clair que c’est un service qui sera bien accueilli par les Eghezéens et les familles de toute la région", estime Rudy Delhaise, le bourgmestre d’Eghezée. "Aujourd’hui, quand on veut incinérer un défunt, il faut aller à Ciney, Ottignies ou Gilly. Et parfois, il y a des moments de saturation avec une liste d’attente. Ici, ça va simplifier les choses."

Pour assurer un équilibre géographique évident, le BEP a prospecté depuis pas mal de temps déjà dans les communes du nord de la province. "Nous nous sommes montrés directement intéressés. Avec la proximité des autoroutes et l’approvisionnement au gaz du côté de la râperie, on cochait donc les cases", continue Rudy Delhaise. "Pour le terrain, on a joué les facilitateurs entre le propriétaire et le BEP."

Les cérémonies peuvent aussi attirer les proches, les amis… Donc, pas mal de monde. Ne faut-il pas redouter un impact sur la mobilité dans une zone déjà bien chargée aux heures de pointe ? "Par rapport à Ciney, ce sera bien plus petit avec un nombre de crémations nettement moins important", tempère le bourgmestre éghezéen. "Et sur ce coin de la route de La Bruyère, cela ne posera à nos yeux aucun problème. Mais il y aura inévitablement une étude d’incidences."