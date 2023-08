C’est aussi la mission confiée au conseil communal consultatif des aînés (CCAM). "Nous sommes neuf autour de la table. Mais nous voulons aussi connaître les préoccupations du plus grand nombre des seniors de la commune", insiste Benoît Struys, le président de cette assemblée. "On s’est notamment rendu sur le marché d’Eghezée pour prendre connaissance des besoins mais aussi des propositions."

Parmi celles-ci, les questions de mobilité et de sécurité reviennent régulièrement. "Il manque sérieusement de passages pour piétons dans toute la traversée d’Eghezée", situe ainsi Benoît Struys. "On peut aussi pointer des problèmes d’accessibilité. C’est le cas notamment du centre culturel et de sa descente en pavés. On est par contre heureux de constater que le pouvoir en place tient compte de nos remarques. Pour le nouveau projet d’aménagement du centre d’Eghezée, on prévoit ainsi un nouveau revêtement plus sûr pour l’accès au centre culturel."

La fracture numérique occupe aussi les esprits au sein de la CCCA. "Oui, beaucoup de seniors se débrouillent fort bien sur le web. Mais même si ce n’est que 30% qui rencontrent des difficultés, c’est énorme ! On veut donc aussi agir sur ce point central."

Ils sont actuellement neuf autour de la table de ce conseil des aînés. Mais la porte reste grande ouverte. Intéressé ? N’hésitez pas à contacter le président de l’assemblée au 0477/256.099.