Éghezée: des infos vitales bien au frais dans la boîte jaune

1. L’opération. Elle est dénommée "Senior Focus" et est coordonnée par la province de Namur. Eghezée vient d’y adhérer et la distribution des fameuses boîtes jaunes se fera dès la rentrée de septembre.

2. Pour qui ? "Le public cible, ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans mais aussi les isolés ou les citoyens plus jeunes qui rencontrent déjà d’importants soucis de santé", détaille Leila Albert, pour le CPAS d’Eghezée.

3. Pourquoi ? Ces boîtes jaunes contiendront des infos personnelles et médicales qui pourront être directement consultables par les services de secours, lors d’une intervention suite à un malaise ou même une disparition. "Cela permet de gagner un temps qui est souvent précieux dans ce genre de situation", développe Leila Albert. "On y trouve la liste des médicaments qu’elle prend, ses allergies éventuelles, les coordonnées de son médecin traitant…" Mais cela peut aussi aller plus loin et transmettre rapidement des choix personnels. "On pourra aussi glisser dans cette boîte le formulaire dans lequel on autorise un prélèvement d’organes pour les dons. On pourra aussi faire savoir qu’on ne désire pas être réanimé."

4. Comment ? La personne qui veut bénéficier de ce service place la boîte jaune dans la partie supérieure de la porte de son frigo. Elle aura aussi posé un autocollant, reçu préalablement, à l’intérieur de sa porte d’entrée. En cas d’intervention, les services de secours seront donc directement avertis que le citoyen a mis les infos à disposition.

5. En pratique La distribution sera organisée à la rentrée. Les personnes intéressées peuvent contacter le CPAS d’Eghezée au 081/510440 ou par mail: ccca@eghezee.be. Plus globalement, on peut aussi obtenir des informations sur cette opération "Senior Focus" au 081 77 54 55.

Et l’accès du centre culturel ?

Ils seront probablement moins demandeurs d’une piste de skate ou d’un terrain de mini-foot. Quoique… Mais les seniors ont aussi leurs attentes et veulent les faire entendre auprès des autorités communales.

C’est aussi la mission confiée au conseil communal consultatif des aînés (CCAM). "Nous sommes neuf autour de la table. Mais nous voulons aussi connaître les préoccupations du plus grand nombre des seniors de la commune", insiste Benoît Struys, le président de cette assemblée. "On s’est notamment rendu sur le marché d’Eghezée pour prendre connaissance des besoins mais aussi des propositions."

Parmi celles-ci, les questions de mobilité et de sécurité reviennent régulièrement. "Il manque sérieusement de passages pour piétons dans toute la traversée d’Eghezée", situe ainsi Benoît Struys. "On peut aussi pointer des problèmes d’accessibilité. C’est le cas notamment du centre culturel et de sa descente en pavés. On est par contre heureux de constater que le pouvoir en place tient compte de nos remarques. Pour le nouveau projet d’aménagement du centre d’Eghezée, on prévoit ainsi un nouveau revêtement plus sûr pour l’accès au centre culturel."

La fracture numérique occupe aussi les esprits au sein de la CCCA. "Oui, beaucoup de seniors se débrouillent fort bien sur le web. Mais même si ce n’est que 30% qui rencontrent des difficultés, c’est énorme ! On veut donc aussi agir sur ce point central."

S’ils sont actuellement neuf autour de la table de ce conseil des aînés, la porte reste grande ouverte. Intéressé ? N’hésitez pas à contacter le président de l’assemblée au 0477/256.099.