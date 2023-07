Éghezée: le mouton "Brice de la Croisette" prêt à jouer la star à Libramont

Avec sa tête joliment rosée, son dos plat et sa large carrure, Brice est un bel ambassadeur de la race des "rouge de l’Ouest". C’est celle que développe Vincent Simon, éleveur installé dans la rue… de la Croisette à Waret-la-Chaussée, depuis le milieu des années 2010. "J’avais déjà des Texel, la race la plus répandue en Wallonie, et des Île-de -France. Mais pour la production de viande et les périodes d’abattage, il y a un creux entre Pâques et l’été. Il y a toujours beaucoup de demande et l’offre globale est un peu en baisse. Les prix restent donc intéressants. Et les Rouge de l’Ouest permettent d’occuper ce créneau."

Mais quand l’Eghezéen couve du regard Brice et la septantaine de brebis et agneaux de son cheptel, il ne voit pas qu’un morceau de bidoche. "Mon papa avait déjà des moutons. Avec mes frères et sœurs, on a tous reçu une brebis pour nos dix ans. Le virus, je l’ai donc depuis toujours", sourit Vincent Simon. Un virus de plus en plus contagieux. "Il y a de plus en plus de jeunes éleveurs en Wallonie. D’ailleurs, seulement 20% de mes bêtes partent pour la boucherie. Le reste, je les vends pour l’élevage. C’était la proportion inverse il y a quelques années", constate le Waretois. C’est aussi dû à la bonne réputation de l’élevage de Vincent. Et, un concours comme celui de ce samedi à Libramont joue pleinement l’effet "vitrine". C’est le festival de Cannes de l’élevage wallon.

Christophe, le frérot, plutôt spécialisé dans la race Texel et Vincent, avec ses Rouge d’Ouest, y ont connu pas mal de succès dans les compétitions ovines, ces dernières années.

"Pour Brice, il va être jugé sur la couleur de sa tête: il faut qu’elle soit bien rouge", détaille Vincent qui endosse régulièrement le rôle de juge, même au prestigieux concours du salon agricole de Paris. "Le dos doit être bien plat", complète Fanny Hontoir, l’épouse de Vincent, vétérinaire de formation. "Les épaules doivent être bien développées sans non plus que ce soit disproportionné. Tout est dans l’équilibre." On observe jusqu’à l’inclinaison des dents. "Il faut qu’elles soient bien verticales pour que la bête s’alimente bien. C’est important parce que s’il y a un défaut, la tare peut se transmettre aux générations suivantes." Chaque race ovine a sa marque de fabrique. "Quand mon tondeur vient, il surnomme mes Île-de-France les Parisiennes. Elles ont un peu de laine frisée sur le dessus de la tête", rigole vincent.

Mais à Libramont comme dans le champ, l’esthétique n’est pas le seul critère quand il faut choisir sa filière d’élevage. Loin de là.

La Rouge de l’Ouest, c’est aussi une belle promesse gastronomique. "Sa viande est moins grasse et son goût plus fin", souligne Fanny Hontoir. "Elle intéresse pas mal de restaurateurs." Et non des moindres. "À L’Air du Temps , c’est cette viande d’agneau que l’on sert. Il y a un élevage tout proche."

Ces bêtes, à l’origine développées en Mayenne ou dans la Sarthe, dans l’Ouest de la France, sont bien adaptées à nos climats. Elles conservent aussi ce côté sauvage qui leur donne un charme supplémentaire. "Avec elles, pas besoin d’antivol", assurent Christophe et Vincent. À la veille du concours de Libramont, les éleveurs mettent déjà leur tactique en place pour pouvoir attraper Cybel et Cachucha, les deux agnelles qui vont également concourir. "On leur a mis un peu de nourriture dans le bac ces derniers jours. On les attrape par la gourmandise. Moi, je passe discrètement derrière et je l’attrape au jarret. Avec Laurent, mon autre frère, on était tous les deux backs au foot, à gauche et à droite du terrain. Je ne laisse donc rien passer." Avec la ferme intention de marquer des buts ce samedi sur le terrain de Libramont.