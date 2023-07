Série d’été: dix ans à chouchouter les iguanes, serpents et mygales (vidéo)

En plus de son commerce, il enseigne en soins animaliers à l’Institut technique Henri Maus d’Eghezée. "Avec une partie sur les reptiles évidemment. J’ai également formé des pompiers et des policiers. Je leur donne des conseils pour savoir comment réagir lorsqu’ils tombent face à un serpent qui se balade dans une pièce. Le but est de l’identifier, voir s’il est bien installé et comment le manipuler au besoin."

Sa passion, il la vit désormais à fond dans son commerce à Eghezée. Dans son trois-pièces, Frédéric connaît parfaitement chaque reptile qu’il vend. Ils n’ont aucun secret pour lui. "Et eux me connaissent aussi (rires). Ils ont tous été élevés en captivité. Ils ont donc besoin de l’homme pour se nourrir. Un serpent, s’il a faim, il poussera sa tête vers l’avant. C’est avec le temps qu’on apprend à décrypter les réactions des animaux."

Un serpent pour débuter

Tous les jours, des curieux et débutants franchissent sa porte pour adopter un serpent, un iguane. "Ces animaux passionnent de plus en plus et touchent un public hétéroclite. Il y a trente ans, les passionnés de NAC étaient vus comme des marginaux. Aujourd’hui, des personnes de toutes les catégories sociales élèvent ces animaux." Mais une adoption doit être réfléchie. Tout comme celle d’un chien ou d’un chat. "Ceux qui franchissent la porte et qui n’ont pas d’idée optent, dans la plupart des cas, pour un serpent. C’est parfait pour un débutant car il ne mange qu’une fois par semaine alors que tous les autres reptiles comme les lézards demandent de l’attention tous les jours. Mais attention: s’il mesure 20 cm aujourd’hui, ça ne sera plus le cas dans deux ans. Il aura besoin d’un autre enclos, plus adapté."

Il faut, également, ne pas avoir peur de le manipuler. "Il faut enlever les excréments tous les jours du terrarium et, si possible, nettoyer les carreaux. Tous les trois mois, l’enclos doit être vidé et lavé de fond en comble."

De tous les reptiles et autres NAC dont Frédéric dispose dans son commerce, c’est le caméléon panthère qu’il préfère. "Car il est fort coloré et fort sympa. Il n’a pas trop peur de l’homme. Il peut même s’y attacher. Pour lui aussi, il faut un enclos spécial. Il ne peut, par exemple, pas vivre dans un espace vitré car si un mâle voit son reflet dans le miroir, il va croire que c’est un concurrent sur son territoire…" Et celui dont il ne craque pas à première vue, c’est la mygale. "Car quand j’étais petit, une grosse araignée est tombée sur ma main. Je n’en ai pas une peur bleue, mais ce n’est pas mon animal favori. Il y a certaines espèces que je vends ici dont la morsure peut provoquer des vomissements, une très désagréable sensation pendant deux semaines. Je préfère les scorpions. S’ils vous piquent, on ressent une chaleur pendant deux ou trois minutes et c’est fini." Si Frédéric insiste sur le fait que ces morsures sont très rares, il vaut mieux le savoir avant d’opter pour ces petites à huit pattes.