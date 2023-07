Les voyages de Dany en Afrique: toujours armé de son crayon, le dessinateur aime rentrer dans le décor, ramener mille anecdotes

"Si je voyage depuis pas mal de temps, l’Ardennais que j’étais s’y est mis tard. Ce n’est qu’à 15-16 ans que j’ai commencé à aller voir ailleurs. Je suis parti avec des copains en stop à la Côte d’Azur. En attendant, je lisais tout ce qui me tombait dans les mains – ma maman était libraire – et ça m’énervait de découvrir les récits de ces gens du XVIIIe siècle qui étaient allés au bout du monde. Alors que moi, au plus loin, j’avais vu Givet. " Dany et sa femme Marcy se sont bien rattrapés. En témoigne ce livre Croquis d’Afrique, sorti il y a quelques semaines aux Éditions Auracan, sous l’impulsion du journaliste Marc Carlot.

Un 11 septembre hors du temps

Maroc, Kenya, Égypte, Congo, Djibouti, Cap-Vert… Pas moins de 14 pays du continent originel, terre des premiers grands voyages, à 20 ans, ont été croqués par celui qu’on a parfois trop tendance à résumer à des héroïnes en petites tenues. "J’aime sortir des sentiers battus, des voyages organisés au cours desquels on doit toujours attendre quelqu’un. Ailleurs, je suis plus réceptif qu’à la maison. Moi, je veux rentrer dans le décor, rencontrer la cuisine, les odeurs et les potentiels dangers, quand sur une piste la jauge d’essence est à zéro ou que les freins lâchent." À Dakar, Dany a même failli être enlevé. "Et au Zaïre, j’ai eu le malheur de sortir mon appareil photo pour saisir une ambiance. À cette époque, les autorités répétaient aux habitants de ne pas se laisser prendre en photos, qu’elles servaient à se moquer d’eux. Résultat: je me suis fait courser par deux nanas avec des machettes. Mais tout s’arrange très vite avec un bakchich. Cela dit, il y a aussi la responsabilité des touristes sans gêne qui font des photos de tout et n’importe quoi, de gens, sans demander autorisation. "

Avec un crayon, on est plus discret et en tâtant le terrain, on risque moins de se faire duper. "La photo déforme. De nombreux clichés montrent le Sphinx au pied des colossales pyramides de Gizeh. Je me suis ainsi retrouvé sur le plateau de Gizeh face à une touriste qui s’exaspérait de ne pas trouver le Sphinx. En réalité, il était en contrebas, à un kilomètre de là. Si on ne va pas sur place, on fait des erreurs. Sur le net, on trouve toutes les photos qu’on veut. Mais, qu’y a-t-il en face ? J’ai besoin du champ – contrechamp. " Les contrastes peuvent aussi être violents. Comme ce coucher de soleil splendide de Nefta (Tunisie), avec tous les compagnons de route assis en rang d’oignon et, en surimpression, le chaos. "Nous étions le 11 septembre 2021, le World Trade Center s’était écroulé et nous, nous l’avons appris dans la vielle ville de Tozeur, quelque part dans le XIIe siècle, loin de tout géographiquement et dans le temps. L’horreur se superposait à la plénitude, la sérénité. "

Drôle de repas pour la crème de la crème

Dans cet album au trait vibrant et haut en couleur, les anecdotes s’enchaînent, didactiques. "Au Sénégal, après la visite d’un parc animalier, Babakar, notre guide nous a invités (avec Jean Van Hamme, Tibet, Grzegorz Rosinski, la crème de la crème) à partager un repas typique chez lui. Une arnaque. Nous nous sommes retrouvés dans une grande salle, sans siège, face à des femmes qui donnaient le bain au bébé dans une grosse bassine en faïence. Quand elles ont ramené la tambouille, nous avons espéré que l’eau avait été changée. Tibet n’a rien mangé mais ça a beaucoup plu à Rosinski. Il y avait énormément de sauce, il fallait plonger la main, presser la viande. C’était épicé. "

Vite Dit

À Suivre ?

Dany a voyagé dans 126 pays. Alors, forcément, d’autres albums de croquis pourraient voir le jour.

Ric Hochet, inédits et artbook

Outre son Spirou (on en reparlera), Dany a signé un hommage à Ric Hochet pour les 77 ans du Journal Tintin. Magazine pour lequel, au début de sa carrière, Dany a composé des histoires courtes et des illustrations. L’éditeur BDMust a regroupé ces trésors (et une histoire à Istanbul jamais parue en français) dans Les inédits de Dany, à paraître bientôt.

Cerise sur le gâteau, l’éditeur de luxe Bruno Graff a sorti un artbook Dany en liberté avec 11 couvertures différentes, chacune d’une couleur et avec un dessin original. S’y retrouvent des affiches, des dédicaces, des illustrations inédites en album, principalement d’Olivier Rameau.

Croquis d’Afrique, Les voyages de Dany 1, Marc Carlot et Dany, Auracan, 130p., 39€

