Eghezée n'est pas considérée comme un pôle

Concrètement, sur le terrain local, le SDT veut amener une densification des centres déjà existants. Cela concerne Eghezée et Leuze, c’est logique. Pour les parcelles de plus d’un demi-hectare, des niveaux de densification sont imposés. Et on peut arriver à un niveau de quarante habitations et même plus, à l’hectare.

A l’inverse, dans les zones non "centrales", il serait impossible de développer des projets immobiliers ultra-denses ou d’implanter une surface commerciale trop grande.

L’impact n’est donc pas négligeable pour le visage des villages éghezéens. "On peut ainsi s’imaginer que, d’ici 2050, les trois quarts des habitations seront construites à Eghezée ou à Leuze", déduit Frédéric Rouxhet, pour les IC. "C’est une proportion qui s’annonce déjà quand on voit tous les gros projets programmés à Eghezée, avec les Nozilles, la Pavée…"

A l’inverse, le SDT pourrait compliquer l’avancement de gros projets développés dans d’autres villages, non repris dans les centres. On pense ainsi au projet de plus de deux cents logements sur le site de l’ancien camping d’Aische-en-Refail ou encore la quarantaine d’habitations dans le centre de Waret-la-Chaussée.

En "pôle" position

Tout en rendant un avis favorable au SDT, Eghezée émet aussi une condition. "Il faut absolument que l’on soit repris comme pôle d’ancrage", insiste David Hougardy, l’échevin de l’urbanisme.

Selon les documents remis par la Région wallonne, Eghezée est entouré par cinq pôles que sont Namur, Andenne, Gembloux, Jodoigne et Hannut mais ne peut pas prétendre au même statut que ses voisins. "Pourtant, on remplit vraiment tous les critères pour être retenus comme pôle", martèle l’échevin EP V. "On a les commerces, les services, l’accès aux autoroutes, le RAVeL qui traverse toute la commune, un centre culturel, une académie, un service de secours qui protègent aussi les communes voisines, les écoles, le marché dominical et bientôt un crématorium…" Le Bureau économique de la Province partage la même analyse. "Cette reconnaissance sera très importante pour pouvoir obtenir certaines aides et subsides pour nos projets futurs", appuie la majorité. Eghezée dit finalement oui au SDT à condition qu’on lui octroie aussi une place en "pôle" position.