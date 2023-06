Après les plaies, des projets pour 18 millions

"On a subi les inondations, on a fait les efforts pour accueillir les Ukrainiens chassés par la guerre, il y a eu la flambée des prix de l’énergie, l’inflation… On a connu les dix plaies d’Égypte." Michel Dubuisson, l’échevin des finances se fait biblique mais n’annonce pas l’Apocalypse pour autant. Surtout quand il expose le compte 2022, année de tous les dangers. "On a tenu le cap financièrement et c’est un vrai petit miracle", reconnaît l’élu EPV. Un boni à l’exercice propre de près de deux millions d’euros et de six au résultat global, des réserves de plus de douze millions… Eghezée n’est pas une commune moribonde. Les rentrées sont bonnes avec le précompte immobilier et l’IPP (impôt sur les personnes physiques) en hausse. Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées malgré la nette hausse du prix des énergies.