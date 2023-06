Sur la chaussée, un cortège blanc pour une route plus sûre (vidéo)

Le blanc est aussi la couleur dominante de ce cortège qui s’est formé le long de la chaussée de Louvain, à Waret(Eghezée), ce jeudi vers 18 heures.

A l’avant, s’avancent les proches d’Arthur Bastin, de Hugo Mertus et de David Verpoorten, trois Eghezéens qui ont perdu tragiquement la vie ces derniers mois.

Arthur, 19 ans, était au guidon de son scooter, il y a juste un an, quand il a été mortellement percuté par l’arrière par une Peugeot roulant à vive allure. La conductrice était sous l’influence de l’alcool.

"C’est vraiment le message qu’on veut faire passer", glisse la tante d’une victime. "Prendre le volant quand on a bu, il faut éviter à tout prix. Il faut aussi empêcher une amie, un frère de reprendre la route quand on a bu un verre", souligne Carole, la maman de Hugo Mertus. "Les conséquences peuvent être tragiques. Et malheureusement, il est parfois trop tard quand on en prend conscience."

Les panneaux brandis par les amis et les proches des disparus rappellent tout cela, sans basculer dans une agressivité inutile.

"On est là aussi et surtout pour rendre hommage à nos amis", détaille Xiantiago, dans le premier cercle des potes. "On continue d’ailleurs toujours à se voir quasiment toutes les semaines, dans le garage de Hugo. Comme avant." Hugo Mertus, 17 ans, n’a pas supporté le décès brutal d’Arthur, son meilleur ami. Lentement et insidieusement, les idées noires l’ont envahi. Jusqu’à cette nuit fatale du 22 novembre 2022 où il a décidé d’en finir, en sautant sur l’autoroute, du haut pont de Cognelée.

"On ne se rend pas toujours compte du mal-être que connaissent nos jeunes", témoignent ces deux parents, tout de blanc vêtus. "Quand on a annoncé le décès de Hugo, on était en train de fêter les 18 ans de notre fiston. Et on réalise que tout cela aurait pu nous arriver à nous aussi."

Après un arrêt au coin de la rue des Bruyères, là où Arthur avait été mortellement heurté, le cortège a continué sur deux cents mètres. Toujours avec un calme empreint de détermination.

"Nos jeunes se voient, organisent des groupes de parole, se prennent en main, s’imposent certaines choses. Et cela, on ne l’impose pas aux conducteurs qui sont à l’origine du drame. Et pourtant, cela pourrait aussi leur faire du bien", estime Carole Wiame, la maman de Hugo.

De retour au point de départ, chacun dépose les pancartes et les calicots. Marianne Artuso, la maman d’Arthur, parlera au nom des trois familles. "Nous ne ferons pas de grands discours, vous connaissez tous nos trois histoires. Tout simplement merci, merci merci." Une douceur qui ne tempère pas leur conviction : celle de demander une Justice plus "préventive" mais aussi plus proche des victimes. Le message est passé.

Si vous avez besoin de soutien, si vous avez des idées suicidaires ou si vous êtes inquiet pour un de vos proches, appelez la ligne d’écoute 0800 32 123 (gratuite et anonyme) du Centre de prévention du suicide ou consulter le site web www.preventionsuicide.be