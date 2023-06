Une marche aussi pour David

Pour cette marche d’hommage mais aussi de revendications, les mamans d’Arthur et de Hugo fixent le rendez-vous ce jeudi 15 juin (la date du décès d’Arthur) à 18 heures, dans le parking du commerce "Poils et Plumes", à Waret-la-Chaussée, au 434 de la chaussée de Louvain. De là, le cortège partira en direction d’Eghezée pour un dépôt de fleurs et un moment de recueillement au croisement entre la chaussée et la rue des Bruyères, là où Arthur a perdu la vie. "On évoquera également la mémoire de Hugo et ce sera aussi l’occasion de rappeler à tous les jeunes qui ressentent un mal-être, et il y en a de plus en plus, qu’ils ne doivent jamais hésiter à appeler au secours, à demander de l’aide", insiste Carole Wiame, la maman d’Hugo. "On donnera aussi les coordonnées d’associations spécialisées qui peuvent fournir cette aide."