Un retrait de permis de quinze jours, et après ?

Un magistrat du parquet du tribunal de police (qui n’est pas en charge du dossier) donne quelques éléments de réponse.

"Quand ce genre de fait se produit, le parquet est avisé par la police et doit prendre en compte une série d’éléments d’informations et de critères", répond Serge Mottiaux. "Ainsi, je peux vous assurer qu’on n’aime pas du tout les délits de fuite. Une très forte alcoolémie (ce qui est visiblement le cas dans ce dossier), quand les gens ne savent plus ce qu’ils ont fait, ce sont aussi des éléments déterminants. Et le geste fort que le parquet peut poser, c’est de mettre l’affaire à l’instruction." Ce qui a d’ailleurs été décidé par le magistrat de service la nuit du drame. Il appartient alors au juge d’instruction de décider de placer ou non le conducteur sous mandat d’arrêt.

"On peut le faire aussi pour marquer le coup, montrer que la société n’accepte pas ces comportements et réagit directement."

Dans cette affaire, il n’y a pas eu de détention préventive. Mais la société ne doit-elle pas aussi prendre d’autres mesures pour éviter la récidive ? Ne faut-il pas s’assurer qu’après les quinze jours de retrait de permis de conduire, des comportements similaires (conduite sous influence de l’alcool et vitesse) ne se reproduisent pas ? "Après cette période de retrait, le parquet peut lancer une citation immédiate. L’affaire vient très vite devant le tribunal de police qui peut décider d’une prolongation du retrait de permis. Mais cette manière de faire n’est plus possible si l’affaire est mise à l’instruction. Le parquet n’a plus la main, c’est le juge." Et ce magistrat doit aussi gérer en parallèle des affaires d’homicides, de violences graves… "Il doit aussi mettre des priorités." Et les faits, même très graves, liés à la circulation routière ne se retrouvent probablement pas sur le dessus de la pile de dossiers.

La conductrice qui est à l’origine du décès d’Arthur Bastin n’a visiblement pas d’antécédents et cela a aussi joué en sa faveur. Mais ça ne préjuge en rien de ce qui sera décidé à l’issue du procès mené devant le tribunal de police. A quelle date ? C’est une question toujours sans réponse. Et ce point d’interrogation est toujours douloureux pour les proches de la victime.