Jeudi, la marche déterminée de deux mamans "désenfantées"

Pour Marianne, le drame s’est noué il y aura bientôt un an, dans la nuit du 14 au 15 juin 2022. Sur son scooter, Arthur Bastin, ce souriant fiston de 19 ans, est de retour à la maison, dans le village des Boscailles (Eghezée). Il circule le long de la chaussée de Louvain, à Waret-la-Chaussée, quand il est surpris et tamponné par l’arrière par une Peugeot 308. Le cyclomotoriste est traîné sur des dizaines de mètres. "Dans son sommeil, une voisine entendra un gros bruit, comme si quelque chose était tombé sur son toit." C’est le casque d’Arthur qui avait été projeté loin devant et qui venait de heurter l’asphalte. La violence du choc ne laissera aucune chance à Arthur.

On apprendra rapidement que la conductrice est sous l’influence de la boisson. "Dans le dossier, on relève un taux de plus de trois grammes", précise Marianne, la maman d’Arthur. Ce n’est pas peu de chose.

"Elle roulait également très, très vite", poursuit l’Eghezéenne. "Avec les caméras de surveillance actives à différents endroits de la chaussée, on a pu évaluer sa vitesse à plus de 100 km/h."

Insupportable pour Hugo

Pour la famille et les amis, c’est une véritable onde de choc. Et Hugo Mertus, le meilleur pote d’Arthur, n’y survivra pas.

"Il n’a cessé de répéter que c’était une horrible injustice. Dans ses messages, il répétait qu’Arthur lui manquait terriblement", explique Carole Wiame, la maman d’Hugo. "Mais on ne pensait pas qu’il allait en arriver là."

Là, c’est le pont de Cognelée, celui qui surplombe l’E42. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 2022, Hugo a sauté dans le vide et a perdu la vie sur le tarmac de l’autoroute. "Le lieu, la date, tout est symbolique et rattache sa décision à la mort de son ami", souligne Carole, la maman du jeune disparu. "Il est mort une nuit de mardi, il a choisi un endroit tout proche de celui où Arthur a perdu la vie. Il a envoyé des messages à chacun de ses amis, ne laissant aucun doute sur ce qui l’a poussé à faire ça."

Pour les mamans et les proches, les plaies sont toujours béantes et incroyablement douloureuses. Le temps fera son boulot mais pas des miracles.

Pourquoi un traitement différent ?

Mais désormais, Marianne et Carole veulent revenir dans l’action. Et jeudi, elles se mettront en marche. Pour quelles raisons ?

"Il y en a plusieurs", répond Marianne Artuso. "Il y a tout d’abord une incompréhension, même un vrai sentiment d’injustice. Un an après les faits, on ne sait toujours pas où en est le dossier. Tout ce que l’on connaît, c’est que la conductrice a été placée une nuit en cellule de dégrisement avant d’être libérée. Son permis lui a été retiré mais seulement quinze jours. Et depuis lors, plus rien. Elle a pu très rapidement reprendre le volant mais comment s’est-on assuré qu’elle ne roulerait plus sous l’influence de l’alcool ? Y a-t-il eu des contrôles, des comptes à rendre ? Non, rien… Un autre drame pourrait encore se passer. D’ailleurs, ce que nous avons appris, par la bande, ne nous rassure pas du tout."

Les mamans s’étonnent également de la différence de traitement accordée dans des affaires pourtant fort similaires. "À Strépy, le conducteur et son copain ont fait des mois de prison. Pierre Palmade a lui aussi été privé de liberté. Ici, on rend le permis après quinze jours comme si c’était un simple contrôle alcool positif."

Jeudi, Marianne et Carole marcheront, avec toutes ces questions affichées en tête de cortège. "On veut aussi sensibiliser tous les conducteurs, leur rappeler que l’alcool et la vitesse transforment la voiture en une arme", rappelle Carole. "Si le message permet une prise de conscience chez l’un ou l’autre conducteur, ce sera déjà une première victoire." Avec l’espoir d’épargner à d’autres parents le même calvaire.