Éghezée : En politique, les enfants sont de bon conseil

"Au début de l’année, on a tous collé sur un panneau des post-it avec ce qu’on avait envie de faire, nos projets", détaille Tom. Tous voulaient créer plus d’activités sympas pour tous les enfants de la commune. Victoria et d’autres voulaient aussi bouger pour la planète.

"On a participé à une opération de nettoyage", souligne cette élue. "Et on a ramassé pas mal de crasses…" S’engager en politique, ça passe aussi par les actes.

En trois petits groupes, les mini-mandataires vont alors s’attaquer à l’ordre du jour. "Depuis quelques réunions, on travaille à la préparation des Olympiades", explique Raphaël. "On a déjà choisi les différentes épreuves mais on doit terminer le règlement et s’assurer qu’on a bien tout le matériel." Ça discute pas mal, ça échange et ça tranche. "On n’est pas toujours d’accord mais on ne se dispute jamais", assure cette élue.

Les conseillers s’investissent à fond pour ce grand rendez-vous lancé pour le 24 juin à tous leurs copains éghezéens. "Ça met un peu le stress", grimace l’un. "Et si un enfant mal accroché tombe à cette épreuve", redoute celui-là, à la sensibilité plus sécuritaire.

"Ils sont également partis à la chasse aux sponsors dans les commerces d’Éghezée", ajoutent Émilie et Marine, qui coordonnent ce chouette projet. Avoir des idées, obtenir un consensus et trouver les financements… Voilà des élus qui auront déjà un solide bagage s’ils désirent plus tard prolonger leur aventure politique.