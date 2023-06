Ces deux jeunes terminent leur première année de formation de conducteur de camion à l’institut Henri Maus, sur le site d’Eghezée. Mais leur passion du volant les a menés vers le Sud, à 600 kilomètres. A Roanne, plus précisément. "Je suis en contact avec le lycée Carnot qui propose les mêmes formations", situe Jean Petit, enseignant à Eghezée. "Ils organisaient cette année le championnat des jeunes conducteurs de poids lourds qui réunit des candidats venus de toute la France. Et c’est la première fois que des Belges y participaient." Eh bien, Kelly et Adrien ont magnifiquement passé la première !

"On a d’abord dû s’habituer aux camions que l’on nous a confiés", rappelle Kelly. "On ne roule jamais avec des Renault et pas non plus avec des boîtes de vitesses automatiques."

Arrivés la veille de l’épreuve, les deux jeunes compétiteurs et leur formateur ont tout donné pour se préparer au mieux. "Ils ont roulé pour l’ascension et la descente du col de Saint-Thomas", détaille Jean Petit. "Il faut bien calculer ses freinages", poursuit Adrien. "Les virages sont serrés et on doit prendre les bonnes trajectoires", embraie Kelly. "Ils sont passés dans des villages avec des rues très étroites. Là, on a croisé des grumiers (impressionnants camions qui transportent du bois) qui roulaient à fond…" Cette bonne dose d’adrénaline a permis d’aborder la compétition avec concentration et motivation.

Des manœuvres, les yeux bandés

Après un parcours d’une demi-heure coté par un examinateur, les candidats ont enfilé dix-neuf épreuves en deux jours.

"J’ai dû changer une roue le plus vite possible", détaille Kelly. "Elle a été à une vitesse incroyable. Seuls deux malabars l’ont battu, mais de quelques secondes", applaudit encore son professeur.

Kelly et Adrien ont également effectué des épreuves en duo. Pas les plus simples. "On avait les yeux bandés et c’est le coéquipier qui, par talkie-walkie, donnait les indications pour manœuvre et aller toucher certaines quilles", détaille la jeune fille.

Adrien a dû accrocher une grue à son camion. "Et je n’avais jamais fait ça en Belgique", souffle-t-il.

"Moi, j’ai dû bâcher et débâcher mon camion", décrit Kelly. "Je suis monté tout en haut sans réfléchir car j’ai plutôt le vertige. Je me suis même cassé un ongle."

Mais la détermination de ces deux jeunes a été payante. En duo, les petits Belges ont ainsi pris la septième place, sur 34 équipes participantes. Et Kelly a terminé la première parmi les filles. Voilà un magnifique France-Belgique, cette fois remporté par les Diables rouges d’Henri Maus.