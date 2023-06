"Comme un stage mais en accéléré"

Kelly Smeulders et Adrien Holemans ne le contredisent pas. "Ça a permis de découvrir d’autres techniques, d’autres facettes de notre futur métier." Car ces deux-là terminent seulement leur première année de formation pour devenir conducteur de camion. "On a tenté de les préparer au mieux mais ils y ont été surtout au talent", insiste l’enseignant. "Sur place, les Français étaient impressionnés et ils n’arrêtaient pas de nous dire que ce championnat de France devra bientôt s’organiser… en Belgique."

Le vainqueur a en effet le privilège d’organiser la compétition dans ses installations. "J’ai eu peur d’appeler à Namur et Eghezée pour dire qu’il faudra bientôt débloquer un budget de 30 000 €", s’amuse Jean Petit.

"Ce beau résultat des jeunes permet de valoriser une filière de formation mais aussi une profession sur laquelle pèsent encore beaucoup de clichés", insiste Anne Colmant, pour le fonds social transport et logistique, organisme qui soutient et développe ces formations. Une étude récente a pointé qu’il manquait dans notre pays quelque 5 000 conducteurs de poids lourds. "Et les filles ne représentent que 3 à 5%. Pourtant, il y a vraiment la place pour elles." Ce n’est pas Kelly qui va dire le contraire. Et l’a prouvé cette fois sur les routes de France.