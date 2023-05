Samedi, c’est le 43e chapitre de la confrérie du Gros Chêne de Liernu. Et plus que jamais, les confrères veulent faire de ce moment une fête familiale et villageoise.

Ainsi, les plus petits sont également mis dans le coup. Dès 16 heures, ils pourront partir à l’assaut d’un château gonflable. Ils pourront aussi prendre du plaisir en écoutant les belles histoires de Philippe, venu de la Maison du Conte de Namur.

Pour les plus grands, ça démarre aussi à 16 heures. Tout le monde se réunit au pied du chêne millénaire pour rendre hommage aux confrères disparus.

On prend alors la direction de l’église toute proche pour la cérémonie du 43e chapitre de la confrérie.

L’après-midi prendra alors une tournée académique, vers 16 h 30, avec le début du grand concours organisé par l’Université… Liernusienne de la Menterie. Ou plus simplement "ULM", à Liernu, on sait ce que c’est.

Quatre candidats sont inscrits à ce concours de menterie: Jean Hamblenne, professeur de wallon aux Rèlîs Namurwès, Dominique Liégeois, président des Molons qui a la science du bon mot, Marcel Marchal dont les bonnes histoires ne laissent personne de glace, et Claude Snaps, une personnalité de Beauvechain. En décollant de la piste de son patelin ? L’histoire le dira. Le tout se terminera autour d’un bon verre, voire plus si affinités, et de délicieuses pizzas. Toutes les infos sur www.groschenedeliernu.be