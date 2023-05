Le festival BD d’Hanret, c’est ce week-end : avec des elfes, des chevaliers, des cow-boys et autres pilotes chevronnés à dédicacer

La BD de tout poil s’invite une nouvelle fois au centre culturel d’Éghezée, ce week-end. Tout au long de l’événement, les stands des bouquinistes permettront de bonnes pioches et une vente aux enchères (le samedi dès 13 h 30) permettra aux amateurs d’acquérir une quarantaine de planches et dessins originaux, en couleurs ou à l’encre, tandis qu’un prix sera remis à deux auteurs qui ont été les plus présents durant les huit éditions précédentes: soit un auteur belge et un auteur étranger.

Et c’est vrai que ce rendez-vous hesbignon, mis sur pied par des bénévoles passionnés, est celui de la fidélité avec des magiciens du crayon qui reviennent d’année en année. Car, c’est eux qui assureront le spectacle dans les albums tendus par les bédéphiles d’une dédicace, avec un petit ou un grand dessin. Les amateurs pourront acheter l’album sur place, ce qui leur donnera droit à un ticket dédicace.

Régionaux de l’étape et débarquement d’Italiens

Avec la présence annoncée de 38 dessinateurs, dont un sacré débarquement d’Italiens, les visiteurs auront l’embarras du choix concernant leurs horizons.

Ne fût-ce qu’avec les régionaux de l’étape. Côté docufiction, les Namêchois Christophe Simon (au dessin) et Alexandre Carpentier (aux couleurs) viendront, notamment, avec le 1er tome de Chroniques diplomatiques, histoire d’espionnage et de politique dans la poudrière iranienne, et Kivu, drame scénarisé par Jean Van Hamme autour de la situation délicate du Congo et du Dr Mukwege, l’homme qui répare les femmes. Le duo sera à Éghezée le samedi, tout comme Yves Swolfs qui descendra des hautes plaines lustinoises et qui ne se lasse pas d’explorer le western, avec Durango ou Lonesome, mais aussi la fantasy avec Légende ou le fantastique à dents pointues avec Le Prince de la nuit.

Présent le dimanche, le Floreffois Hamo proposera de l’aventure tout public et vintage pour redécouvrir le monde avec L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo ou encore Deux ans de vacances. Le même jour, le scénariste namurois best-seller Vincent Zabus amènera son univers poétique et humaniste, initiatique: Le monde de Sophie (adapté du livre philosophique du même nom), Mademoiselle Sophie ou la fable du lion et de l’hippopotame ou encore Incroyable !

De Belgique ou d’ailleurs, d’autres grands noms du Neuvième Art seront de la partie. Comme Jean-Michel Beuriot (la saga Amours fragiles), Julien Motteler ( Lady Whitechapel), Christian Paty ( Les Blondes, L’odyssée de Pénélope, Brigitte Bardot et Marilyn Monroe, Les mantes religieuses), Georges Van Linthout ( Brian Bones, Goat Mountain), Marc-Renier ( Klimt, O’Sullivan), Johan Pilet ( Ninn), Robert Paquet ( 24 heures du Mans, Ayrton Senna), Xavier Fourquemin ( Molly West, Révolutionnaires, Lord Harold) ainsi qu’une armada de dessinateurs de Maîtres inquisiteurs, Nains, Elfes et autres Orcs et Gobelins (Vukic, Deplano, Bileau, Cuneo).

Les samedis 20 et le dimanche 21/05 au CC d’Éghezée (Rue de la Gare 3), de 10h à 18 h 30 (la séance de dédicaces du dimanche matin ne sera animée que par un nombre limité d’auteurs). PAF: 5 €/samedi, gratuit pour les -12 ans et pour tous le dimanche