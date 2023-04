Huy va proposer un accompagnement pour résoudre l’insalubrité des logements occupés par des sans-abri

Face à ce constat, la Ville a décidé d’agir. "En collaboration avec le CPAS et le Service prévention, on va mettre en place une équipe pluridisciplinaire qui se chargera d’accompagner ces personnes défavorisées." Si la plupart des travailleurs qui composeront cette équipe sont déjà employés par la Ville ou le CPAS, il est malgré tout prévu d’engager un psychologue.

Un accompagnement personnalisé

Concrètement, cet accompagnement se fera sur une base volontaire. "On ne va pas forcer les gens à se faire suivre." Il sera également personnalisé. "On va commencer par voir si la personne qu’on suit a des assuétudes. Si c’est le cas, on agira en priorité à ce niveau-là." Et pour le reste, "on va aider les gens à acquérir de bonnes habitudes alimentaires et les former pour qu’ils aient les bons réflexes en termes de nettoyage ".

Et en bref, "on veut aider ces personnes à se reprendre en main et à se réinsérer dans la société. Dans ces cas-là, la première chose à faire est de leur donner accès à un logement qu’ils pourront garder en bon état."

La Ville vient d’ailleurs de décrocher un subside de 61 000 €, octroyé par la Région wallonne dans le cadre d’un programme visant à sortir les personnes de la pauvreté. "C’est une bonne chose. Cette aide de la Région nous permet de mieux combattre cette problématique et ainsi d’éviter qu’elle ne prenne trop d’ampleur", conclut Éric Dosogne.