Pas facile de faire son nid à Eghezée

"C’est une pression immobilière dingue", qualifie Michel Dubuisson, le président du CPAS d’Eghezée. "On est juste à côté d’un Brabant wallon saturé et aux prix encore plus fou et de Namur, la capitale wallonne, qui va attirer encore plus de fonctionnaires dans les années à venir." Entre le marteau et l’enclume, la pression est maximale pour les jeunes couples ou les Eghezéens à revenus moyens et modestes qui veulent quand même bâtir leur futur sur le sol hesbignon. "On estime que mille logements sont en route ou vont sortir de terre d’ici dix ans", continue l’élu EPV. Mais à quel prix ? "On voit partir des terrains à 180 000 € et même plus", continue Michel Dubuisson.