La première étape, c’est évidemment de dresser un cadastre de ce qui existe. "Sur notre territoire, on a 44,8 hectares de forêt. C’est principalement du peuplier, du chêne et du saule", indique l’échevin David Hougardy. Ces bois et bosquets sont parfois fréquentés par des espèces insoupçonnées. "Il y a des traces de présence du castor à Noville-sur-Mehaigne", détaille l’échevin de l’Environnement. "On évoque aussi la présence du raton laveur dans les communes voisines." Ce qui n’est pas spécialement une bonne nouvelle: c’est une espèce invasive. Les élus locaux doivent aussi trouver le bon équilibre entre la préservation de la biodiversité d’un bois et son accessibilité. Du côté du DNF, on aurait ainsi vu d’un bon œil l’interdiction totale de circuler dans le bois de Mehaigne situé… aux Boscailles. "C’est la plus grande surface boisée de la commune", précise David Hougardy. Il y a une attente d’aménagement d’un sentier balisé, comme le rappelle l’échevine Véronique Hanse. Ce sera la voie empruntée. "C’est mieux de permettre aux gens de traverser le bois et d’en profiter tout en leur demandant de ne pas quitter le sentier balisé." Ce qui garantit ainsi la quiétude des autres occupants du bois.