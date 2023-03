"Certains villages sont encerclés"

"Nous maintenons notre action parce qu’on estime qu’il y a aussi un problème de cohérence du côté de la Région wallonne", s’étonne Rudy Delhaise, le bourgmestre d’Eghezée. "Pendant des années, le gestionnaire de l’ULModrome s’est battu pour obtenir un permis. Celui-ci est finalement accordé et il couvre les activités jusqu’en 2034. Et puis voilà que cette même Région délivre un permis pour six éoliennes, en sachant bien que c’est totalement incompatible avec des décollages et atterrissages d’ULM. Or, ce genre de loisir a sa place chez nous à Eghezée. En plus, cela a aussi développé de l’activité économique."

La majorité éghezéenne estime aussi que, sur le plan éolien, la commune a fait le plein. "J’aime sortir une petite carte qui permet de faire rapidement le point", avance Rudy Delhaise. "Sur notre sol, il y a 15 éoliennes déjà en activité. On doit aussi tenir compte des 26 qui sont aux limites de la commune. Et on ajoute à cela les six qui sont en train de s’élever, à Liernu. Il y a des villages et des quartiers qui sont littéralement encerclés par les éoliennes. Et on craint également que d’autres projets ne voient encore le jour, notamment le long de l’E411. On est tout à fait favorables au développement des énergies renouvelables mais pour l’éolien, ici, on est à saturation." Voire même au point d’ébullition.