Éghezée: rencontre de la Musique et des arts au cœur des villages

L’association "Leuze en Musique, Culture et Patrimoine" porte le projet d’organiser plusieurs concerts dans la région d’Éghezée. Cette association a été constituée il y a un peu plus d’un an sur base de deux projets différents mais complémentaires: redonner vie à une petite chapelle du XIXe et apporter la culture et la musique aux habitants de l’entité d’Eghezée.