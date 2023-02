Décès de l’Eghezéen Maxime Baugnet à Hermalle-sous-Huy: un témoignage et une expertise attendus

La première expertise médico-légale a révélé que Maxime était décédé d’un épanchement de sang au cerveau, menant à un étouffement. Les coups de poing sont-ils la conséquence directe de cette hémorragie ? Cette réponse est attendue par l’avocat de l’Engissois, Me Éric Lambert, et sera probablement donnée par les résultats d’une seconde expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction. "Il s’agit d’une expertise complémentaire du cerveau de la victime. Les coups sont-ils la cause ou y avait-il un problème médical préexistant ? La question est ouverte, en attendant les résultats."

"Apporter une coloration au dossier"

Maxime Baugnet a reçu plusieurs coups lors de l’altercation sur l’aire d’autoroute. "Nous ne sommes pas face à une extrême violence dans la mesure où il n’y avait pas de marque sur le visage, poursuit Me Lambert. Mon client ne l’a pas martelé. Les coups ont été donnés sur le profil de la victime. Elle était debout au moment des faits et il n’est pas impossible qu’elle se soit cogné la tête contre quelque chose avant de tomber sur le siège de sa voiture. Sans rentrer dans les détails, je dirais que l’instruction apporte une coloration au dossier qui n’existe pas sur le plan médiatique. Elle nuance certains éléments mais n’enlève rien à la responsabilité de mon client."

Une autre question taraude l’avocat de l’Engissois. Pour quelle raison Maxime Baugnet s’est-il arrêté sur l’aire d’autoroute ? "D’initiative, il s’arrête après avoir dépassé dangereusement mon client. Pourquoi ? Dans quel état est-il ? Décide-t-il de s’arrêter parce qu’il ne se sent pas bien ? Ce sont des zones d’ombre au dossier. Les résultats de l’expertise complémentaire du cerveau pourraient fournir des éclaircissements."

Un dernier élément est attendu avant de boucler l’instruction: l’audition d’un témoin qui aurait assisté à la scène sur la route entre les deux automobilistes. "Il devait être interrogé par le juge d’instruction." Me Lambert indique enfin que son client, poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, est toujours sous bracelet électronique. "Mon client ne cherche pas à minimiser la gravité de son geste, ni à l’excuser, mais il est primordial d’objectiver les faits."

Me Aline Fery, avocate de la partie civile, ne fait pas de commentaire. "Je souhaite que l’enquête se clôture sereinement et que le débat ait lieu devant le tribunal. Il n’y a aucun intérêt à distiller des informations dans la presse. Il faut respecter la douleur des proches."