Trou dans la chaussée à Eghezée: le gel retarde les plans

En raison d’un effondrement de voirie, la N912 est fermée à la circulation entre l’Aldi et la râperie. Une déviation est prévue par la Chaussée de Namur et la Route des Six Frères. Initialement prévue pour cette fin de semaine, en raison des températures trop basses, la pose du tarmac ne pourra pas avoir lieu avant ce lundi 13 février. Afin de préserver la sécurité des usagers, le dispositif de fermeture de voirie a été mis en place rapidement par les services communaux.