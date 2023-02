Aische

Seulement dix jeudi passé à l’entraînement, les Aischois ont retrouvé des forces vives cette semaine. "Nous étions seize ce mardi, se réjouit Jérôme Patris, ce sont quand même de meilleures conditions pour travailler. " Mais le coach sera encore privé de quelques éléments importants pour la venue de Gosselies, la lanterne rouge. "Mon gardien Vincent Rousseau ne rentre du ski où il est parti pour ses études que dimanche, confirme Jérôme Patris. Choisez et Gécé sont suspendus alors que Dils, Lempereur et Daout restent indisponibles. Javaux a par contre repris avec le groupe". Enfin, exclu au Pays Vert, Louis Maisin a vu sa sanction jugée suffisante. Il est donc sélectionnable. Jérôme Patris ajoute que les premières reconductions seront annoncées début de semaine prochaine.

Onhaye

Comme l’explique Lionel Brouwaeys, plusieurs éléments manquaient à l’appel lundi à l’entraînement: "Gaëtan Gall souffre d’une entorse, F-G Gilain d’une contracture et Grégoire Guiot a mal au dos. Sans oublier Thomas Leclef, toujours à l’arrêt suite à une blessure au genou."

Pour la venue de Monceau, Josué Bastin est suspendu. Luis Defresne a progressivement repris avec le groupe tandis qu’Arthur Poncelet a rejoué (et marqué), dimanche en P2.

Couvin/Mariembourg

Loin des tracas de son prochain adversaire taminois, Fabrice Lebrun prépare sereinement la venue de la Jeunesse. "On fait abstraction de ce qui se passe là-bas, on reste focus sur nos objectifs, confirme le coach fagnard. Pour le moment, tout le groupe vit bien, cela se ressent aux entraînements." Hormis Quentin Deppe, suspendu, tout le noyau est sélectionnable pour samedi. Quant à la saison prochaine, Fabrice Lebrun précise: "On attend fin février pour faire le point, on y verra un peu plus clair."

Tamines

Quelle équipe Tibor Balog alignera-t-il à Couvin ? Le coach n’en sait encore rien. Mardi soir, plusieurs cadres de l’équipe n’étaient pas présents à l’entraînement alors que d’autres y étaient, mais dans le but d’y avoir une nouvelle discussion avec les dirigeants, directeur technique en tête. Des questions de paiement de joueurs cristallisent une partie des débats. En ce milieu de semaine, ce sont cinq ou six autres joueurs (au moins) qui sont pressentis sur le départ, mais le coach Tibor Balog se montre toujours prudent, voulant encore croire à l’espoir restant de garder ses hommes dans ses rangs. Et espérant aussi retrouver au plus vite (mais est-ce possible ?) une ambiance de travail digne de la préparation d’un match crucial en D3. "Il devrait y avoir une nouvelle réunion mais ce qui est certain, c’est que la situation doit être réglée rapidement pour que je sache avec quel noyau j’irai à Couvin samedi, précise l’entraîneur. Je sais que Gauthier Piret et Tevin Kabeya ne viendront plus. Pour le reste, c’est flou…" Gauthier confirme: "J’ai annoncé au coach que j’arrêtais, peu importe ce qui se passera, si on me rappelle ou si on essaye de me convaincre. J’ai dit stop complètement, je ne veux plus du tout être mêlé au président, il est insupportable et irrespectueux. Je ne sais pas pour qui il se prend mais il s’est trompé de monde en venant en D3 amateurs à Tamines, en tout cas avec une partie des joueurs. On est vraiment à l’opposé de ce qui pense, ça ne servait à rien de continuer."

Julien Charlier, qui attend des nouvelles de la direction, est suspendu (3 jaunes) et Antonio Thea, une des dernières recrues, est incertain après être mal retombé à l’entraînement. Mais Tibor Balog a bien d’autres soucis à régler.

Série B

Ciney

Manu Rousselle prend le temps de trouver ses marques dans son nouvel environnement cinacien. "Ce n’est pas simple d’atterrir comme ça dans un club en cours de saison mais on s’adapte, confirme le successeur de David Maucq. Vu les absents, j’avais pris quelques jeunes en plus à l’entraînement mardi." Blessé, Arthur Bruckner manquait toujours à l’appel, tout comme Tom Antoine, blessé contre Marloie. "Arthur va peut-être reprendre jeudi, ajoute Manu. Pour Tom, il était chez le kiné, on verra fin de semaine." Malade depuis plusieurs jours et absent samedi, Villano a encore fait l’impasse. Suspendu, Thibaut Otte n’est pas disponible pour le déplacement à Richelle.

Rochefort

Hormis Simon Marrazza, toujours en revalidation et Akwasi qui a pris la jaune de trop contre Herstal, tout le monde est sélectionnable dans le noyau rochefortois avant la venue de Mormont.