Effondrement partiel de la N912 à Éghezée: réouverture prévue pour ce week-end

Depuis un effondrement de voirie, la N912 est actuellement fermée à la circulation à Éghezée, entre l’Aldi et la râperie. Une déviation par la chaussée de Namur et la Route des Six Frères est toutefois possible. Les travaux entrepris par la Raffinerie Tirlemontoise, depuis le lundi 6 février devraient se terminer fin de semaine. La chaussée serait donc rouverte pour le week-end du 11 et 12 février.