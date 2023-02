Eghezée : un trou dans la chaussée, la route de La Bruyère fermée

"Nous avons été avertis vers 8h30, indique l’échevin des voiries Stéphane Collignon (EPV). Un trou d’un mètre de diamètre s’est formé dans la chaussée, à hauteur de la râperie." C’est un camion qui, en manœuvrant en l’endroit, a déclenché l’affaissement. Le camionneur n’est pas en cause: il a simplement révélé ce qui se tramait en sous-sol. "Une conduite d’eau en béton traverse la route sur sa largeur, poursuit l’échevin. Elle appartient vraisemblablement à la râperie, qui possède un bassin de décantation de l’autre côté de la voirie. Une fuite d’eau doit avoir progressivement érodé le sous-sol. Ça a fini par creuser une forme de tunnel."

Le Service public de Wallonie est passé ce jeudi sur le site et reviendra ce vendredi pour évaluer les travaux à réaliser. "Ce ne sera pas une petite intervention, prévoit Stéphane Collignon. Et il semble peu crédible de pouvoir rétablir le trafic avec une circulation alternée. Nous étudions la possibilité d’un autre itinéraire que celui actuellement en place, afin de soulager Upigny et Longchamps. On pourrait diriger le trafic de la sortie de la E411 vers Dhuy pour reprendre la chaussée de Namur."

À noter: les commerces restent accessibles au départ de la chaussée de Namur (Aldi, Comptoir des vins et Cascade d’Asie).