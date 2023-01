Éghezée : le projet de home et de logements au cœur de la ville fait à nouveau débat

Cette vaste parcelle qu’a décidé d’acquérir la majorité est située sur le site du Pavé, entre la route d’Andenne et la rue de Frocourt, à l’entrée du centre-ville. Un terrain constructible et inscrit en zone d’aménagement communal concerté (ZACC), sur lequel la commune souhaite garder la main.

Le prix est de 2,573 millions€, ce qui équivaut à 45 € le mètre carré. L’objectif serait d’y construire, sur vingt ans, un quartier rencontrant diverses missions de service public. On parle notamment d’une maison de repos, de logements accessibles aux jeunes, aux familles monoparentales, aux aînés et aux personnes en situation de faibles revenus, ainsi que d’une crèche… Le tout dans une optique sociale, intergénérationnelle, mais aussi environnementale, puisqu’il s’agirait d’un écoquartier. À noter que le patro d’Éghezée a également exprimé son intérêt quant à l’occupation d’une partie de ce terrain.

L’ASBL Accueil et Solidarité, dite ACSOL, devrait être l’un des principaux acteurs de ce projet. Cette association regroupe six institutions du secteur médico-social en province de Namur, dont la maison de repos Les Jours Heureux située à Longchamps. ACSOL souhaiterait prochainement mettre un terme à ses activités sur ce site, dans l’idée de bâtir une nouvelle résidence et des logements pour personnes âgées sur ce fameux terrain à l’entrée d’Éghezée. Deux hectares seraient nécessaires.

« La réalisation paraît floue »

Outre ces constructions, une voirie d’accès à un terrain proche, appartenant à la société de logement de service public La Joie du Foyer, devrait être réalisée, par le biais d’investisseurs privés.

Les différents groupes politiques ont donné leur avis sur le compromis de vente du terrain. Pour les IC, Isabelle Joiret a rappelé que le 29 septembre dernier, son groupe s’était abstenu "positivement". Cette fois, IC a apporté son soutien à la majorité EPV, "parce que ce terrain sera utilisé à des fins publiques et parce que nous subissons une forte demande immobilière dans notre commune…"

Le PS s’est, une fois de plus, opposé au projet. "Si l’intention est louable, la réalisation paraît floue", a déclaré Alain Catinus, interpellé par le prix d’achat, déçu de l’éventuel transfert de la maison de repos et surtout, perplexe quant au futur de son bâtiment à Longchamps.

Le bourgmestre Rudy Delhaise a expliqué qu’à ce propos, "le collège n’avait pas encore pris de décision". Avant d’ajouter, avec étonnement: "C’est un projet social et le parti qui devrait l’applaudir, c’est le vôtre."

Les Écolo ont soutenu l’idée, mais ont préféré s’abstenir dans l’attente d’informations plus concrètes. Les LDP et l’indépendante Véronique Vercoutere, eux, ont marqué leur accord. De quoi faire avancer un dossier qui n’est pas près de se clôturer.