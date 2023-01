Dominique Bréda pousse les portes de l'au-delà à Éghezée

Que se passe-t-il après la mort ? Y a-t-il un au-delà ? Que penser des témoignages de ceux qui en sont revenus ? Retrouverons-nous un jour nos chers disparus ? Pourrons-nous rencontrer Dieu ? Autant de questions qui taraudent les hommes depuis la nuit des temps et auxquelles cette comédie va s’efforcer de répondre pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Fraîchement décédée, après avoir été fauchée par un camion poubelle, sous les yeux de sa responsable commerciale, Alice débute un voyage sur les sentiers de l’inconnu.

Cette ultime traversée la mettra en présence de personnages aussi énigmatiques que délirants, à l’instar d’un être de lumière qui l’accueille et s’efforce de lui faire comprendre qu’elle est passée de vie à trépas. Une situation évidemment difficile à admettre quand, comme Alice, on se sent bien vivante… Suivront différentes confrontations avec un "omni" physicien, avec la Mort, ou encore avec la responsable commerciale d’Alice, décédée peu de temps après elle.

Par le truchement d’une écriture légère, voire absurde, Dominique Bréda et ses comédiens nous convient, non sans humour, à pousser les portes de l’au-delà et à les suivre sur les chemins de l’improbable… en attendant, comme il se doit, la fin.

Spectacle le 26 janvier à 20h. Centre culturel Écrin – 3, rue de la Gare. Infos et réservations: 081 51 06 36 – info@ecrin.be